Mercadona pone fecha a la reapertura de una de sus tiendas con más clientela de Aragón, que lleva tres meses cerrada

Más barato de lo previsto y tan rápido como se esperaba. Así podría definirse la reforma ejecutada en una de las tiendas con más demanda de Mercadona en Aragón, que por fin tiene fecha oficial para su reapertura tras estar tres meses cerrada. Lleva sin abrir al público desde el pasado mes de enero por una reforma integral que ya ha culminado en su interior y en el exterior.

Ya está todo a punto para el estreno del establecimiento de Alagón, que da cobertura a decenas de municipios del eje de la carretera de Logroño. Son miles de clientes los que la utilizan a diario y que durante este tiempo de espera han tenido que buscarse alternativas.

Han sido tres meses los que ha durado una reforma integral de la tienda en la que Mercadona ha invertido finalmente 2,2 millones de euros, una cuantía inferior a los cerca de 3 millones que preveía gastar en unas obras que han dado una nueva imagen a la tienda. Estas comenzaron el pasado 31 de enero y han transformado el establecimiento para que sus usuarios puedan empezar a disfrutar de ella a partir del próximo lunes, 4 de mayo.

Esta es la fecha que se ha fijado la firma que preside Juan Roig para volver a abrir sus puertas al público en un entorno en el que la alternativa más próxima para los clientes fieles de Mercadona estaba en Utebo, a más de 14 kilómetros de Alagón. Se acabó la espera para los vecinos de Alagón y para los de localidades próximas como Pinseque, Sobradiel, Luceni, Pedrola... Todos recuperan esta tienda con miles de clientes habituales. Y además lo hace sin retrasos, ya que desde el inicio de los trabajos se preveía finalizarlos a principios del mes de mayo.

Su reforma sigue la misma estrategia seguida en otros establecimientos de la comunidad que, como en el caso de Alagón, tuvieron que cerrar unos meses para afrontar su reforma. El de Jaca, por ejemplo, había sido el último establecimiento en recibir obras de mejora antes que el del municipio zaragozano. En esta tendencia de renovación de sus tiendas, la marca valenciana apuesta por la transformación para adaptarlas a un modelo que "facilite las compras a los clientes y mejore las prestaciones que se encuentran en ella".

La de Alagón es una de las tiendas más utilizadas por la clientela de Mercadona en Aragón, ya que, quitando las de Zaragoza, esta es la que tiene un radio de público potencial más amplio, en un eje como el de la A-68 en el que los desplazamientos por carretera le convierten en un supermercado muy accesible incluso para los municipios más alejados que tampoco tienen otro establecimiento similar en muchos kilómetros a la redonda.

Además, su reforma se estrenará cuando se cumple el décimo aniversario de su estreno en la localidad, ya que abrió por primera vez sus puertas en 2016. Y curiosamente costó levantarlo una cuantía similar a la que ahora Mercadona ha invertido en su reforma integral.