Natalia Chueca: "Las premiadas son ejemplo de carisma, liderazgo, esfuerzo, talento e inspiración a otras jóvenes"

"Es un honor acoger estos premios y poder poner en valor el talento femenino que tenemos en la comunidad y que nos brindan la oportunidad de mostrar el lujo de ser mujer". De esta forma puso Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, el boche a la primera edición de los Premios Woman Aragón organizados por la revista Woman Madame Figaro y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de la mano de Prensa Ibérica. La gala distinguió a seis mujeres aragonesas que son inspiración: Patricia Sancho (Premio Investigación), Pilar Palomero (Premio Cineasta), María Alfonso (Premio Marca Emergente), Teresa Sanz (Premio Talent), Adriana Abenia (Premio Comunicación) e Irene Vallejo (Premio Trayectoria).

Chueca alabó "el talento y la calidad humana" de las premiadas en el NH Collection Gran Hotel, escenario de la gala, destacando que son "ejemplos de carisma, superación, liderazgo y esfuerzo, que amplifican ese talento e inspiran a otras jóvenes". La alcaldesa de Zaragoza habló del "lujo de ser mujer", pero no de un lujo material, sino de "un viaje introspectivo a la capacidad de explorar, reinventarse y adaptarse incluso cuando el camino no es sencillo". "Ese lujo - añadió- lo encarnan cada una de las premiadas".

Los Woman Aragón aterrizaron por primera vez este miércoles en la capital aragonesa, una ciudad que para Chueca conecta con la filosofía de los premios. "Zaragoza es una ciudad dinámica y viva, que además de por la calidad de sus servicios, también se define a través de las personas que quieren desarrollar aquí su proyecto vital en libertad".

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A modo de conclusión, la alcaldesa subrayó que "las mujeres han convertido sus logros en oportunidades para seguir mejorando Zaragoza" y recordó que "Aragón ha sido siempre tierra de talento femenino" con figuras como María Moliner, Josefa Amar y Borbón, Raquel Meller o Amparo Poch, "mujeres que abrieron camino en una época difícil".