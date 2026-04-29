¿Qué nivel de estudios tienen los aragoneses? De Primaria al doctorado pasando por la ESO

¿Los aragoneses estudian más allá de la etapa obligatoria? ¿Qué tirón tiene la Formación Profesional? ¿Cuántas personas han completado un máster? Estas son algunas de las respuestas que este miércoles desvela la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Censo de Población 2024 y sus variables relativas al nivel educativo o los estudios en curso.

Del total de 1.175.882 residentes en Aragón de 15 años o más, el mayor grueso cuenta con estudios completados en Educación Secundaria, que es un nivel de enseñanza obligatorio. En este sentido, hay unos 351.000 aragoneses con la primera etapa de la ESO completa -que comprende los cursos 1º, 2º y 3º- y casi 139.000 con la segunda etapa -que es 4º curso-.

En lo que respecta a Primaria, la tienen terminada algo más de 133.163 personas de 15 o más años. ¿Y cuánta gente hay sin estudios en Aragón? La respuesta es 25.500 personas, situándose la comunidad entre las que menos residentes están en esta situación, según el INE. Por provincias, 14.137 están en Zaragoza; 7.159 en Huesca; y 4.235 en Teruel.

En el país, los datos más abultados de personas sin estudios están en Andalucía, con 433.400 habitantes sin estudios; en Cataluña, con algo más de 200.000; en Castilla-La Mancha, con unos 100.000; o en Castilla y León con más de 57.500.

Poniendo el foco en los estudios de Formación Profesional y universitarios, hay más de 120.000 personas en Aragón con enseñanzas completadas en FP, mientras que son casi 230.000 con grado universitario. Por su parte, los másteres, vinculados a la finalización de la etapa universitaria, los han completado un total de 40.800 aragoneses. Los que mayor demanda tienen son los relacionados con Ciencias de la Salud. Por último, el INE detalla que 12.100 personas tienen terminados estudios de Doctorado.

A nivel nacional, el 33,6% de las personas tenía estudios superiores en 2024, mientras que el 14,8% había completado estudios de educación primaria o inferiores. Las provincias que presentaron mayor porcentaje de población con estudios superiores en 2024 fueron Guipúzcoa (44,6%), Vizcaya (43,3%) y Madrid (42,4%). Por el contrario, Cuenca (23,8%), Toledo (24,5%) y Almería (25,1%) presentaron los menores.

Negocio y Derecho

El INE también especifica cuál es el tipo de estudio en curso más demandado en Aragón. Hay tres que ganan por goledada: los relacionados con los Negocios y el Derecho, donde hay 12.800 personas; los de Salud y Servicios Sociales, con casi 12.000; y los de Ingeniería Industrial, con casi 11.800 personas.

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Los estudios de Educación y de Informática tienen cifras muy parecidas, con unas 5.200 personas en cada uno, mientras que Ciencias Sociales, Periodismo e Investigación aglutina a unas 4.600 personas y Artes y Humanidades a unas 4.150. Ciencias tiene a algo más de 3.200 personas. En menor medida de demanda están los estudios relacionados con Agricultura y Ganadería, con unos 1.200 aragoneses.