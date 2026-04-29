Nolasco presenta a Vox como un socio “leal, pero no dócil” a Azcón en la investidura del presidente

Vox ha confirmado este miércoles el secreto a voces de su voto favorable a la investidura de Jorge Azcón. Alejandro Nolasco, portavoz de la ultraderecha, se ha presentado como un socio “leal, pero no dócil” y ha defendido que el nuevo pacto entre PP y Vox es “el punto de partida” de las políticas que aspira a aplicar su partida.

Agotando los 20 minutos de tiempo, como el resto de los portavoces que han intervenido este miércoles, Nolasco ha defendido que “los aragoneses hablaron claro y dieron el doble de escaños a Vox” y ha defendido la puesta en marcha de “un Gobierno centrado en los problemas de los ciudadanos”. El acuerdo para Nolasco servirá para “abrir una etapa de ilusión y un cambio real y de estabilidad, con gestión y valentía”.

Nolasco ha asegurado que Vox “no va a pedir perdón” y se ha comprometido a defender “el sentido común”, entre lo que ha incluido el concepto de prioridad nacional que ha centrado los análisis sobre el acuerdo entre las dos derechas: “Las ayudas públicas no pueden ser una lotería opaca”.

El líder de Vox en la comunidad autónoma ha insistido en que el pacto entre las dos formaciones “no es un acuerdo vacío ni con promesas huecas” y ha planteado una línea de actuación “con medidas concretas para mejorar la vida de los aragoneses”. Nolasco ha asegurado que sus tres consejeros y el grupo parlamentario responderá a “los ciudadanos cansados de promesas y que esperan resultados”.

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Para cerrar, el portavoz de Vox ha garantizado el apoyo al PP como “un socio leal, exigente, constructivo y firme”, pero ha rechazado que su partido vaya a ser “un socion dócil”, aunque sí “fiable”.