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La oposición cree que el pacto PP-Vox durará “muy poquico” y acusa a Azcón “vender su ideología” a la ultraderecha

CHA, Teruel Existe e Izquierda Unida ratifican su rechazo y señalan “el racismo y la xenofobia” por el concepto de prioridad nacional

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, este miércoles en el debate de investidura.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, este miércoles en el debate de investidura. / JAIME GALINDO

Laura Carnicero

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

Ni Chunta Aragonesista ni Teruel Existe ni Izquierda Unida apoyarán la investidura de Jorge Azcón como nuevo presidente del Gobierno de Aragón. Una información ya conocida que las tres fuerzas de la oposición han sentenciado este miércoles, advirtiendo al líder del PP de que el acuerdo con Vox durará “muy poquico” y han acusado al jefe de los populares en la comunidad de “vender su ideología” a las exigencias de la ultraderecha.

“Usted es un zombi político”, ha afirmado Jorge Pueyo, portavoz de Chunta Aragonesista, y ha afirmado que el PP se enfrenta a “una disyuntiva histórica” en la que tendrá que “elegir entre ser derecha liberal española o caer en la garra de ideologías individualistas” que a su juicio plantea Vox. Pueyo considera que Azcón ha sido “humillado por Vox y Génova le ha puesto los plazos”, analizando el resultado del pacto entre las dos fuerzas de derechas.

Según el portavoz de CHA, “la ideología es la puerta de entrada al poder y ustedes les han abierto la puerta” y Pueyo ha vaticinado que el PP ha vuelto a firmar un pacto con “un partido al que no le importa romper el Gobierno en un año”.

Pueyo ha señalado los ataques cruzados entre los dos partidos de derechas desde que se rompió el Gobierno de Aragón: “Se están engañando y se llaman traicioneros y mentirosos, pero ahora quieren compartir Consejo de Gobierno”.

Teruel Existe e Izquierda Unida rechazan la investidura

“La sanidad y la vivienda no paran de ir a peor y necesitan un cambio de rumbo”, ha afirmado Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, que ha criticado a Azcón por “no ofertar vivienda pública de alquiler en el territorio, mientras construye barrios enteros en las capitales”.

El propio Guitarte ha señalado que el acuerdo entre PP y Vox “no menciona qué va a pasar con los servicios sociales” y ha advertido de que la entrada de Vox en esa gestión servirá para “presenciar el intento de eliminar los servicios públicos”. “Van a gobernar para los grandes fondos de inversión”, ha censurado Guitarte sobre la política agraria que “parece que quieran que no tenga ni agricultores ni ganaderos”.

La portavoz de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha calificado de “loa al racismo y clasismo más rancio” el uso de la prioridad nacional en el pacto. Para IU, el pacto del PP se sustenta con una fuerza que “niega la violencia machista, deciden qué es familia y qué no lo es”.

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La líder de IU ha criticado que Azcón “no habló de igualdad ni de feminismo ni en el pacto ni el discurso” y ha afeado la política fiscal que plantea el nuevo acuerdo: “El agujero lo van a pagar quienes vengan detrás”.

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