Pilar Alegría (PSOE), a Azcón: "Usted ganó las elecciones, pero con este pacto ya ha perdido la Presidencia de Aragón"

Segunda sesión del debate de investidura que llevará a Jorge Azcón, actual presidente en funciones del Gobierno de Aragón, a mantenerse una legislatura más al frente de la comunidad autónoma. La segunda sesión la ha abierto Pilar Alegría, portavoz del PSOE en las Cortes autonómicas, que ha iniciado su intervención con críticas al acuerdo entre PP y Vox y denunciando que el presidente Azcón está "echado a los brazos" de la ultraderecha.

En su primera intervención como líder de la oposición en el Parlamento aragonés, Alegría ha denunciado los aspectos más polémicos del acuerdo de las dos derechas, como el principio de "prioridad nacional" y ha vaticinado que este Ejecutivo PP-Vox nace "amortizado".

Alegría ha criticado a Azcón que antes de las elecciones autonómicas, en la negociación de los Presupuestos de 2026 que jamás verán la luz, "perdió la oportunidad de ser un político moderado". "Su respuesta fue el desprecio y la mofa", ha resumido la secretaria general del PSOE, sobre el ofrecimiento de su partido a favorecer esas cuentas autonómicas que hubieran marcado un punto de inflexión en las relaciones entre el PP y el PSOE: "Usted ha decidido plegarse al mandato de Vox".

La socialista, que ha pronunciado su discurso sin apenas leeer los folios que tenía delante, ha insistido en el mal resultado del PP en las elecciones autonómicas, que pese a ganar en las urnas se dejó dos escaños respecto a la anterior legislatura. "Ganó, pero retrocediendo", ha resumido Alegría, que ha ironizado con que "se adelantan elecciones es para ganar-ganar, no para ganar retrocediendo".

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en su discurso en la segunda sesión del debate de investidura de Jorge Azcón. / JAIME GALINDO

Además, ha subrayado que el acuerdo está escorado hacia las peticiones de la derecha. "¿De verdad han estado 80 días para acordar lo que han acordado?", se ha preguntado, al tiempo que ha denunciado que en todo este tiempo, el líder popular "no ha tenido ni un solo día para reflexionar que había varias opciones para esta comunidad autónoma". En lugar de apostar, ha planteado Alegría, por un "acuerdo de investidura y no un acuerdo de gobierno" y ha denunciado que, en lugar de ello, "Azcón decidió comportarse como un presidente menguado".

Jorge Azcón, que será hoy reelegido presidente de Aragón, atiende a la intervención de la líder socialista, Pilar Alegría. / JAIME GALINDO

"Esto no es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo de supervivencia política"

La líder socialista ha querido recordar que esta experiencia de Gobierno ya se hizo, y que duró solo 11 meses. "Esto no es un acuerdo de Gobierno, es un acuerdo de supervivencia política que nace desgastado antes de empezar", ha afeado Alegría, que ha puesto el foco en que el problema son las "consecuencias" de ese pacto. "Unas consecuencias negativas en los servicios públicos y en la convivencia".

Así, la líder socialista ha sido beligerante contra el pacto inspirado en la "prioridad nacional". "Lo que han firmado, por muchas cabriolas que quieran hacer, es uno proceso de discriminación: una segregación entre aragoneses de primera y aragoneses de segunda, y no hace falta ser jurista para ver que es ilegal", ha recalcado.

Además, le ha recordado al candidato a la reelección que miembros de su propio partido, como el andaluz Juama Moreno Bonilla o la madrileña Isabel Díaz Ayuso, "han descartado" ese principio. "Y la Iglesia. Y Amnistía Internacional", ha reprochado. "Imagino que les habrán explicado que va a reducir las ayudas a oenegés como Cáritas o Cruz Roja porque dicen que son cooperadores con las mafias de tráfico de personas", se ha preguntado la socialista, que ha subrayado que "Extremadura y Aragón son tierras que necesitan gente", y con pasado emigrante. "Somos una tierra de gente emigrante y por eso somos una tierra de acogida. Aunque ustedes sigan defendiendo la segregación por nacionalidad", ha lamentado la líder del PSOE, que ha desplegado en su primer discurso la que pretende, a su vez, que sea la "alternativa" de gobierno de la derecha.

Por otro lado, ha puesto el foco en la importancia de la llegada de inversiones extranjeras tecnológicas. "Pero sin renovables, no hay centros de datos. No se puede defender la modernización económica e impedir las condiciones que las hacen posible", ha denunciado, en referencia a las posiciones contrarias al desarrollo de las renovables por parte de Vox.

También ha afeado la supresión del programa de lengua árabe, "que puso en marcha el señor Lanzuela" y ha criticado el carácter xenófobo de la medida. "¿También van a recortar el de lengua ucraniana, o ese como los niños tienen otro color de piel y de ojos, se salvan, afortunadamente, de este recorte?", se ha preguntado.

Por último, la líder socialista se ha mostrado como la "alternativa" a la coalición de derechas. "Vamos ahacer una oposición seria, constructiva, porque somos la altenrativa. Vamos a trabajar por que nadie se sienta de segunda, por un Aragón feminista que cierre la puerta a cal y canto a la violencia machista y vamos a traer la voz de los aragoneses a las Cortes y a las calles", ha defendido Alegría.

"Hoy empieza su Gobierno y la construcción de una alternativa seria, preparada y comprometida con su tierra. Usted ganó las elecciones pero con este acuerdo, desde ya, ha perdido la presidencia de Aragón", ha zanjado la socialista.