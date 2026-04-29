Pilar Palomero, Premio Woman Aragón Cineasta: la mirada íntima y emocional que ha conquistado el cine español

Hay cineastas que crean películas y otras que, además, son capaces de crear un universo propio. Pilar Palomero es una de ellas. En apenas tres largometrajes, la directora y guionista zaragozana ha logrado algo poco frecuente: convertir su mirada íntima, contenida y profundamente emocional en una de las visiones más reconocibles del cine español reciente.

Por esa trayectoria, marcada por el talento, la coherencia y una sensibilidad especial para narrar los vínculos humanos, Palomero recibirá uno de los Premios Woman Aragón de la revista Woman Madame Figaro. En concreto, se hará con el premio Cineasta en reconocimiento al talento femenino en Aragón.

Sarajevo, una experiencia que marcaría su manera de entender el cine

Nacida en Zaragoza en 1980, Palomero estudió Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y posteriormente se formó en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, donde se graduó como directora de fotografía. Su carrera dio un salto decisivo en 2013, cuando fue una de las cineastas seleccionadas por el director húngaro Béla Tarr para formar parte de la Film Factory de Sarajevo, una experiencia que marcaría su manera de entender el cine desde la observación, el humanismo y la búsqueda de verdad.

Pilar Palomero, Premio Woman Aragón Cineasta. / El Periódico de Aragón

Antes de llegar al gran público, Palomero recorrió un camino largo y sólido en el cortometraje, el documental y la escritura audiovisual con títulos como Niño balcón, Noé, La noche de todas las cosas, Zimsko Sunce o Horta. Piezas que ya fueron perfilando algunas de las constantes que después ha trasladado a su cine: la adolescencia, la memoria, la educación sentimental, las relaciones familiares y los procesos vitales que transforman a sus personajes.

Cuatro Goyas con ‘Las niñas’, su salto al largometraje

Pero su irrupción definitiva en el panorama nacional llegó en 2020 con Las niñas, su primer largometraje. Ambientada en la Zaragoza de 1992, la película mostraba la educación de un grupo de niñas en un colegio religioso y su despertar a la vida adulta, todo ello en medio de las contradicciones de la época y la construcción de la identidad femenina. La película logró llegar y traspasar la pantalla cautivando a público y crítica. Ese año fue la gran triunfadora de los Premios Goya con cuatro galardones: mejor película, mejor dirección novel, mejor guion original y mejor dirección de fotografía.

La directora zaragozana durante el rodaje de ‘La maternal’. / ANGEL DE CASTRO

Y ese éxito no fue solo fruto de un día. Con su segunda película, La maternal (2022), Palomero volvió a mirar a la adolescencia, esta vez desde la maternidad temprana, y consolidó su estilo personal logrando que su protagonista, Carla Quílez, se alzara con la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián.

Su tercer y por ahora último largometraje, Los destellos (2024), es una adaptación literaria basada en el relato Un corazón demasiado grande, de Eider Rodríguez. Sin embargo, Palomero supo impregnarlo con su huella personal.

Aunque su trabajo ha viajado por festivales y pantallas internacionales, Pilar Palomero mantiene una relación estrecha con Aragón y con Zaragoza. Esa combinación de arraigo y mirada universal es también una de las claves de su obra.

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Gala Premios Woman Aragón

Pilar Palomero recogerá el Premio Woman Aragón Cineasta en un momento de madurez creativa en el que se ha convertido ya en una mirada imprescindible que, con solo tres largometrajes, ha marcado un estilo propio en el cine español reciente. Junto a ella, esta tarde pisarán el escenario de los Premios Woman Aragón en el NH Collection Gran Hotel la doctora en bilogía Patricia Sancho, Premio Investigación; la empresaria María Alfonso (Paris/64), Premio Marca Emergente; la influencer Teresa Sanz, Premio Talent; la presentadora Adriana Abenia, Premio Comunicadora; y la escritora Irene Vallejo, Premio Trayectoria.