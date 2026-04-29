Premios Woman Aragón: Las marcas e instituciones que han hecho posible una gala para la historia

Detrás de cada detalle, de cada flor, cada galardón, cada bocado y cada copa de los Premios Woman Aragón están los nombres de marcas e instituciones que no han dudado en brindar su apoyo para reconocer el mejor talento femenino aragonés.

Estos han sido los patrocinadores y colaboradores que han convertido esta gala en una noche inolvidable.

Las instituciones

Turismo de Aragón

El Gobierno de Aragón, a través de Turismo de Aragón, ha sido uno de los patrocinadores principales de la gala en la que ha estado presente el presidente aragonés, Jorge Azcón. Pero, además, Turismo de Aragón ha llenado las goodie bags con una propuesta doble para descubrir el patrimonio de la comunidad. Por un lado, un tarjetón válido para una visita guiada para cinco personas al Monasterio de San Juan de la Peña, uno de los grandes iconos del románico aragonés. Por otro, una tarjeta para participar en el sorteo de una estancia para dos personas en una Hospedería de Aragón. Una forma de decir que Aragón no solo tiene talento humano, sino también un territorio que merece ser recorrido.

El Gobierno de Aragón, a través de Turismo de Aragón, ha sido uno de los patrocinadores principales de la gala de los Premios Woman Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido los Premios Woman Aragón desde la primera fila, y no solo como patrocinador institucional. La alcaldesa Natalia Chueca ha participado en la gala en la que ha entregado el Premio Marca Emergente y, ha cerrado la velada en la que ha destacado el papel de Zaragoza como motor de talento y emprendimiento y como un escenario ideal para este tipo de iniciativas.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido los Premios Woman Aragón desde la primera fila,como patrocinador institucional. / Jaime Galindo

Aena

Aena, la gestora de los aeropuertos españoles, ha sido otro de los grandes patrocinadores de la noche. Su presencia en la gala se ha materializado también en la entrega de premios: Ricardo López Navarro, director del Aeropuerto de Zaragoza, ha sido uno de los encargados de subir al escenario para entregar el Premio Cineasta.

Aena, la gestora de los aeropuertos españoles, ha sido otro de los grandes patrocinadores de los Premios Woman Aragón. / Jaime Galindo

Los patrocinadores privados

Metódyca

La clínica de medicina estética Metódyca ha sido uno de los patrocinadores privados de la gala y su huella se ha dejado sentir en varios frentes. La doctora Mery Lamah, directora médica de Metódyca, ha sido una de las encargadas de entregar el Premio Talent.

Pero la presencia de Metódyca ha llegado también a las manos de cada una de las invitadas: en la goodie bag, una tarjeta válida para un tratamiento Facial Glow en sus instalaciones y una cita de valoración con uno de sus profesionales médicos, además de una muestra de su línea de dermocosmetica exclusiva The Cure Repair y un envase de 15 ml de su línea de dermocosmética exclusiva crema premium con exosomas y factores de crecimiento.

Un detalle que encaja con el espíritu de la revista Woman —belleza, bienestar, cuidado— y que garantiza que la experiencia de la noche se prolongue más allá del cóctel.

La clínica de medicina estética Metódyca ha sido uno de los patrocinadores privados de la gala de Premios Woman Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Mowi

Mowi, el mayor productor de salmón del mundo y con presencia en Mercazaragoza, ha sido otro patrocinador oficial pero, además de con su logotipo, ha estado presente durante el cóctel posterior a la entrega de premios en el que ha elaborado en directo dos aperitivos con salmón Mowi como ingrediente protagonista. Una auténtica delicia. Y para seguir disfrutándolo en casa, la goodie bag incluía también una tabla de madera para cocina con el sello de la marca.

Mowi, el mayor productor de salmón del mundo y con presencia en Mercazaragoza, ha sido otro patrocinador oficial de la gala de Premios Woman Aragón. / Jaime Galindo

Los colaboradores que han dado forma a la noche

NH Collection Gran Hotel

El NH Collection Gran Hotel de Zaragoza es uno de esos edificios que forman parte de la historia de la ciudad. Inaugurado por Alfonso XIII en 1929 y diseñado por el arquitecto Antonio Rubio, en sus habitaciones se han alojado Walt Disney, Ava Gardner, Ernest Hemingway y el propio rey Juan Carlos I.

Pero el Gran Hotel no es solo pasado, es también un edificio que mira al futuro y que cuenta con las certificaciones de sostenibilidad Bioscore A y Green Key, un aval que lo sitúa en la línea de valores que los Premios Woman Aragón quieren representar. Sus salones de techos altos, molduras y mármoles han sido el marco perfecto para una noche de elegancia y sofisticación.

El NH Collection Gran Hotel de Zaragoza acogió la gala de Premios Woman Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Susana Martín — los trofeos

Una gala necesita un trofeo que esté a la altura de lo que representa. En los Premios Woman Aragón, ese objeto ha sido obra de Susana Martín, artesana del vidrio zaragozana que ha creado cada pieza de forma individual y específica para la ocasión. Las seis premiadas se han llevado a casa no solo un reconocimiento, sino una pequeña y singular obra de arte.

Garladones de los Premios Woman Aragón, creados por Susana Martín, artesana del vidrio zaragozana. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Nacho Bergara — la decoración floral

El florista zaragozano Nacho Bergara ha logrado transformar tanto la sala de la entrega de premios como el espacio del cóctel con composiciones florales que capturaron la efervescencia de la primavera: colores vivos, texturas orgánicas, una sensación de desbordamiento alegre y controlado que ha llenado de vida los techos altos y las molduras del NH Collection Gran Hotel.

El florista zaragozano Nacho Bergara ha puesto el toque de color a la gala de entrega de los Premios Woman Aragón con sus originales composiciones florales. / Galindo / Gracia

El violinista Pablo Navarro y Dupla Dj, la banda sonora de la noche

La música ha tenido un papel discreto pero esencial en la atmósfera de los Premios Woman Aragón. Así, primero ha sido Pablo Navarro quien ha amenizado con su inconfundible violín eléctrico puesto música que ha ido desde los grandes clásicos a artistas actuales, durante la entrega de los premios. Dupla DJ, o lo que es lo mismo, el dúo musical formado por las jóvenes Lucía y Patricia, ha tomado el relevo y se ha encargado de marcar el ritmo del cóctel y el afterparty.

La música ha tenido un papel discreto pero esencial en la atmósfera de los Premios Woman Aragón gracias al talento de Pablo Navarro y Dupla Dj. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Dúo musical formado por las jóvenes Lucía y Patricia en ls Premios Woman Aragón / Jaime Galindo

La Ontina Catering

El cóctel que ha seguido a la entrega de premios ha ido de la mano de La Ontina Catering con un servicio a la altura de un evento de esta categoría: estética, impecable y producto de calidad.

La Ontina Catering ha ofrecido un servicio a la altura de un evento de esta categoría: estética, impecable y producto de calidad. / Jaime Galindo

Martin Miller's Gin

La ginebra Martin Miller's ha sido la encargada de poner el brindis a la noche. Su córner de combinados en el cóctel se ha convirtido rápidamente en uno de los puntos de mayor afluencia de la velada y en el corazón de la afterparty.

La ginebra Martin Miller's ha sido la encargada de poner el brindis a la noche de los Premios Woman Aragón. / Jaime Galindo

Automóviles Sánchez

También el concesionario Automóviles Sánchez ha recibido a las invitadas que iban llegado al Gran Hotel. En el exterior les daba la bienvenida un modelo de la marca sueca de vehículos eléctricos premium Polestar, único fabricante europeo 100% eléctrico. Como guiño a la automoción del futuro, el diseño vanguardista, la innovación tecnológica y el compromiso con la sostenibilidad se sumaron a la fiesta.

También el concesionario Automóviles Sánchez ha recibido a las invitadas que iban llegado al Gran Hotel para la entrega de los Premios Woman Aragón. / Galindo / Gracia

Las marcas de la goodie bag

Más allá de los grandes patrocinadores, una serie de firmas completaron la experiencia de los Premios Woman Aragón a través de la goodie bag que recibió cada una de las invitadas. Un surtido alineado con los valores de la revista Woman: belleza consciente, gastronomía de calidad, cultura y territorio.

Las invitadas de los Premios Woman Aragón se han llevado a casa una 'goodie bag' repleta de productos de gran calidad. / Galindo / Gracia

Kuo's Professional

La firma de cosmética capilar y facial ha aportado a la goodie bag un aceite de rosa mosqueta Rosewood, un producto de cuidado de la piel que se ha convertido en uno de sus referentes.

LOA

La pastelería y obrador oscense LOA ha incluido en cada bolsa una cajita de deliciosas pastas de té. Un guiño dulce al territorio con el sello de una firma local con um nombre creciente en el panorama gastronómico aragonés.

Ámbar

La cervecera zaragozana Ámbar no podía faltar en estos premios y ha estado presente con una botella de su edición especial LA 125 aniversario. Una cerveza de burbuja suave y fina hecha para celebrar noches como la de hoy. Una cerveza Pils de 4,8 grados de alcohol, inspirada en las recetas juveniles de su primer maestro cervecero alemán, Charles Schlaffer.

Valquer

La firma de cosmética natural Valquer ha completado el capítulo de belleza de la goodie bag con un sérum de su línea de protección solar antiedad. Valquer es una de las marcas españolas de referencia en cosmética vegana y sostenible.

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Habla

La bodega extremeña Habla, reconocida por sus vinos de autor con carácter propio y proyección internacional, ha aportado una botella a la goodie bag.