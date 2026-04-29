Más profesores de Aragón se plantan y más centros suspenden las salidas extraescolares tras la muerte de un alumno del IES Ítaca

La decisión de no realizar salidas extraescolares sigue extendiéndose por Aragón. Varios centros más se han sumado en las últimas horas a este movimiento impulsado por el profesorado, que reclama mayor seguridad jurídica cuando salen de los centros. Entre los últimos en dar el paso están el IES Valdespartera de Zaragoza, el IES Cinco Villas de Ejea de los Caballeros, el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva y el IES Sabina Albar de Bujaraloz.

El origen de esta situación está en el caso del IES Ítaca, donde dos docentes están siendo investigados judicialmente tras una actividad fuera del centro. Este hecho ha encendido las alarmas en la comunidad educativa, que considera que las salidas extraescolares se están realizando sin una cobertura legal clara para el profesorado.

Desde entonces, los claustros se han ido reuniendo a lo largo de la semana y la postura se repite. Los docentes no quieren seguir asumiendo unos riesgos que consideran excesivos y ya se han puesto en contacto con sus sindicatos para recabar información sobre cómo actuar.

El IES Ítaca fue el primero en paralizar estas actividades, y a él se han ido sumando otros centros como el IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, el CPI Val de la Atalaya de María de Huerva, el IES Ramón y Cajal, el departamento de Educación Física del IES Picarral, el IES Sierra de la Virgen de Illueca, el CPIFP Movera, el IES Félix de Azara, el CEIP Peñaflor de Gállego y el CEIP Basilio Paraíso.

La comunidad docente insiste en que es necesario abrir un periodo de reflexión “profundo” sobre las responsabilidades que asumen los profesores en este tipo de actividades. Reclaman una normativa clara que delimite hasta dónde llegan esas responsabilidades y cómo se reparten entre las distintas partes implicadas.

Además, piden una regulación completa que garantice que las actividades se desarrollan con seguridad y minimizando riesgos, tanto para el alumnado como para los propios docentes.

Los profesores también ponen sobre la mesa el desgaste acumulado durante años. Aseguran que las salidas fuera del aula han generado numerosas situaciones complicadas, con conflictos y momentos desagradables en los que, denuncian, su labor ha sido cuestionada de forma “inadmisible”.

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Con este escenario, el conflicto sigue creciendo y amenaza con dejar sin actividades extraescolares a numerosos alumnos en Aragón mientras no se dé una respuesta clara desde la administración.