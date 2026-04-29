El talento femenino brilla y emociona en los I Premios Woman Aragón

Zaragoza, que ya sabe de galas y de alfombras rojas, ha estrenado esta noche unos nuevos galardones en su calendario social. El NH Collection Gran Hotel ha acogido la primera edición de los Premios Woman Aragón, una iniciativa de la revista Woman Madame Figaro y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ambas del Grupo Prensa Ibérica, para poner en valor el talento femenino que nace y crece en esta tierra.

La gala, presentada por la periodista Belén Lorente, ha tenido seis nombres propios: Patricia Sancho, Pilar Palomero, María Alfonso, Teresa Sanz, Adriana Abenia e Irene Vallejo. Ellas han sido las seis mujeres reconocidas en categorías que abarcan desde la investigación oncológica hasta la escritura, pasando por el cine, la moda, las redes sociales y la comunicación. Todo un mosaico de excelencia.

El acto ha arrancado con la intervención de Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman Madame Figaro, quien ha destacado la mirada femenina de los Premios Woman Aragón y ha puesto en valor "el talento diverso de la comunidad", reivindicando el esfuerzo, la creatividad y la proyección internacional de las galardonadas como motor de futuro.

También han asistido a la gala, Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado; Ainhoa Moll, directora editorial; así como Ricardo Barceló y Cristina Sánchez, director y gerente, respectivamente de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. La directora de Woman, Mayka Sánchez, también ha estado presente y ha señalado que el objetivo de los Premios Woman, que empezaron en 2015, "es reconocer a mujeres excepcionales, como las premiadas esta noche. Personas que tengan una voz única y, afortunadamente, en Aragón hay mucho talento en ámbitos muy diversos y es un privilegio celebrar aquí este evento".

Seis trayectorias, un denominador común

Un talento al que se ha puesto rostro en la gala. La primera en subir al escenario ha sido la doctora en biología Patricia Sancho, que ha recibido el Premio Investigación de manos de Javier Moll. Tras una carrera construida en centros de referencia de España, París y Londres, Sancho regresó hace unos años a Aragón donde desde el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS) lidera un equipo que estudia el comportamiento de las células tumorales. Su grupo acaba de identificar un mecanismo clave que podría frenar la expansión del cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. Pero para llegar a ello, la vocación de Sancho comenzó muy pronto, cuando con 9 años preguntó a sus padres qué tenía que hacer para curar el cáncer, como ella misma ha contado al agardecer el premio. Esa inquietud la llevó a salir de casa con 18 años, aunque, "casi por casualidad acabé en mi tierra natal", ha explicado. "una tierra que hace una ciencia excelente y desde la que puedo contribuir a poner e Aragon en el mapa internacional", ha añadido, agradeciendo el apoyo en este camino a su marido, al IIS y a su equipo. Pero Sancho también ha querido hacer un llamemmiento: "Necesitamos un esfuerzo colectivo para visibilizar la ciencia porque la ciencia mejora nuestra vida y este premio nos ayuda a ello".

La doctora en biología Patricia Sancho ha recibido el Premio Woman Investigación de manos de Javier Moll. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Y de la ciencia a la gran pantalla. El Premio Cineasta ha recaído en Pilar Palomero, la directora zaragozana que con Las niñas conquistó a crítica y público por igual: cuatro Premios Goya, la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y el Premio Feroz, entre otros reconocimientos. La maternal y Los destellos más tarde, vinieron a corroborar su irrupción en el panorama cinematográfico nacional con un estilo personal que ofrece una mirada íntima y emocional de las vidas y las relaciones humanas. Mayka Sánchez, directora de Woman, y Ricardo López Navarro, director del Aeropuerto de Zaragoza, han hecho entrega del galardón a la directora que ha asegurado que lo que le gusta hacer en las películas "es devolver un poco lo que yo recibo como espectadora". Palomero ha reconocido que a lo largo de los años ha visionado muchas películas "y me doy cuenta que recuerdo las que me emocionan, las que me han tocado el corazón, y eso es lo que me gustaría conseguir en las películas que ruedo”. Además, ha destacado que hoy en día “en el cine español estamos un grupo de mujeres haciendo películas que estamos ocupando un lugar que hace 10 años era inimaginable, y tengo la suerte de decir que entre muchas de nosotras nos apoyamos, trabajamos juntas, nos comunicamos constantemente y para mí esto ha sido como un regalo que me ha traído esta profesión”.

Pilar Palomero ha recibido el Premio Woman Cineasta de manos de Mayka Sánchez, directora de Woman, y Ricardo López Navarro, director del Aeropuerto de Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El siguiente galardón de la noche ha sido para María Alfonso, co-fundadora y CEO de Paris 64, una firma nacida en Illueca que reivindica la alta artesanía como motor de identidad, y que ha recibido el Premio Marca Emergente. Su apuesta por el talento local y la producción de proximidad no le ha impedido dar el salto internacional: la próxima apertura de su primera tienda en París es la culminación de un proyecto que demuestra que tradición y futuro pueden crecer juntos. Han sido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, quienes le han entregado el premio. En sus palabras de agradecimiento, María Alfonso ha compartido que "desde Paris/64 creemos firmemente en el impacto real, en el impacto en el territorio y en las personas". Por eso, ha añadido, "hemos hecho una apuesta personal de abrir una fábrica en Illueca, en una comarca muy ligada tradicionalmente al calzado que fue devastada por la deslocalización industrial, pero queremos cambiar la historia de la comarca y que vuelva a brillar apostando por la artesanía y la excelencia y que esto tambiénirva como reclamo para que otras marcas que vengan a fabricar a esta tierra". Eso, ha asegurado Alfonso, "es lo que consideramos una marca con alma".

María Alfonso ha recibido el Premio Marca Emergente por Paris/64 que ha recibido de manos de Aitor Moll. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El Premio Talent de la noche se lo ha llevado Teresa Sanz, influencer zaragozana con más de 600.000 seguidores que ha construido su comunidad digital desde la autenticidad y la cercanía, hablando de lo cotidiano —crear, tejer, leer, entrenar— como quien habla con una amiga. Ricardo Barceló, director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, y la doctora Mery Lamah, directora médica de Metódyca, han hecho entrega del premio. Sanz ha explicado su interés "por mostrar algo diferente, emocional" y ha reconocido que "Teresa no existe sin Zaragoza y sin Aragón". Además, ha defendido su naturalidad y cercanía como un sello propio: "Lo que he querido siempre ha sido mostrarme como soy, y creocuando compartes algo desde el corazón la gente te puede conocer y conectar con tus historias".

La joven 'influencer' Teresa Sanz se ha hecho con el Premio Talent que le han entregado la doctora Mery Lamah, directora médica de Metódyca, y el director de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Ricardo Barceló. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La presentadora Adriana Abenia ha recibido el Premio Comunicadora de manos de María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón, y Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica. Dieciocho años en televisión, presencia en cadenas como Antena 3, Telecinco, La Sexta, RTVE y Aragón TV, Premio Iris por la retransmisión del World Pride y más de 900.000 seguidores en redes avalan una trayectoria que ha sabido evolucionar sin perder nunca su esencia. Con su desparpajo y espontaneidad, Abenia ha agradecido el premio haciendo un repaso a su carrera desde los inicios. Un camino que le ha brindado importantes aprendizajes: "Dieciocho años después he entendido que comunicar es aprender a escuchar, empezando por escucharte a ti misma, que eso es muy importante”. Y también se ha querido acordar de alguien "especial": “Estaba pensando en un visionario que dijo que mi perfil era muy complicado, que era todo energía pero que moriría muy pronto. Así que nadie tuerza vuestro camino ni vuestros sueños porque quien la sigue la consigue”, ha concluido.

El Premio Comunicadora se lo ha llevado Adriana Abenia y le han hecho entrega del mismo María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón, y Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La última en subir al escenario ha sido Irene Vallejo, filóloga y escritora zaragozana cuyo El infinito en un junco ha alcanzado un reconocimiento internacional que trasciende el éxito editorial para convertirse en un fenómeno cultural. La editora de Woman, Arantza Sarasola, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón, le han entregado el Premio Woman Trayectoria, para reconocer a quien ha logrado devolver a la actualidad la cultura clásica y recuperar la lectura como herramienta de pensamiento crítico. A una mujer que es capaz de cautivar y atrapar a quien la escucha solo con sus palabras como ha vuelto a demostrar esta noche.

Un discurso que ha comenzado recordando la "retranca" de su abuela que, frente a su fragilidad, le animó a estudiar y alimentó sus sueños de "tejer mundos de palabras". Una profesión en la que, ha reconocido, "puedo trabajar en silencio sin estar callada y convertir ese acto tan solitario en un sigiloso diálogo y entendimiento". Y todo ello, desde "esta tierra con nuestra gente charradora, con sus capazos y su rasmia". AUnque en ese punto, Vallejo ha abierto su corazon para compartir con el público el momento en el que "el sueño pareció hacerse añicos" cuando nació su hijo con graves problemas de salud. En ese momento, ha enfatizado, "frente a la zozobra y el miedo la comunidad nos sostuvo a mi y a mi familia". Y ha dado las gracias al Hospital Infantil y a la sanidad pública por "salvar" a su hijo y también su sueño de ser escritora, recordando que empezó a escribir El infinito en un junco en un hospital. Un testimonio sincero y profundo que ha hecho aflorar la emoción y que ha sido largamente ovacionado con aplausos.

Irene Vallejo se ha hecho con el premio a la Trayectoria que le han entrado Jorge Azcón y Arantza Sarasola. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Apoyo institucional al talento de la tierra

Durante la ceremonia también ha tomado la palabra el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ha defendido "el papel central que ha de tener la mujer en la vida y también en la política" y ha puesto como ejemplo la comunidad aragonesa donde hoy en día la vicepresidente del Gobierno, la presidenta de las Cortes, las tres alcaldesas de las tres capitales, la Justicia y la rectora son mujeres. Además, ha recordado la figura política de Luisa Fernanda Rudi, de quien se ha declarado "fan".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cerrado la primera edición de los Premios Woman ARagón. / Jaime Galindo

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de poner el broche a la celebración ensalzando "el honor acoger unos premios que ponen en valor el talento femenino que tenemos en nuestra comunidad y que nos han brindado la oportunidad de mostar el lujo de ser mujer. Pero no un lujo material, sino el de un viaje intrspectivo a lo importante, a la capacidad de explorar, de reinverntarse y de adaptarse cincluso cuando el camino no es sencillo. "Ese lujo hoy lo encarnan cada una de las premidas", ha afirmado, señalando que son "ejemplos de carisma, superación liderazgo y sfuerzo, que amplifican ese talento e inspiran a otras jóvenes. Además, ha conectado la filosfía de estos premios con Zaragoza, "una ciudad dinámica y viva, que además de por la calidad de sus servicios también se define a través de las personas que quieren desarrollar aquí su proyecto vital en libertad". Y, para acabarha recordado que Aragón ha sido siempre tierra de talento femenino con figuras como María Moliner, Raquel Meller, Josefa Amar y bornon y Amparo Poch, "mujeres que abrieron camino en una época más difícil" y por las que junto a las premiadas de hoy "vamos a seguir celebrando el lujo de ser mujer".

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Con estas palabras y tras la foto de familia, autoridades, premiadas e invitadas han disfrutado de un cóctel donde el ambiente distendido ha prolongado la celebración. La primera edición de los Premios Woman Aragón se ha cerrado con la intención de repetir y ha demostrado que esta noche aspira a convertirse en referente del talento femenino aragonés.