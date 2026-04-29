'The Wave': de una pequeña ondulación a una ola imparable

La celebración de The Wave, uno de los congresos tecnológicos más relevantes de España y del sur de Europa, ha convertido a la capital aragonesa en un auténtico laboratorio de innovación, inversión y talento digital. Su impacto tecnológico ya se percibe en múltiples capas: desde la atracción de grandes compañías hasta la creación de un ecosistema local vibrante que aspira a competir con los principales hubs del país.

En apenas tres ediciones, The Wave ha pasado en tres años de ser una cita emergente a consolidarse como un referente europeo. En la edición de 2026, celebrada la pasada semana se han superado ampliamente las cifras de los dos años anteriores, con un programa imaginativo y atractivo que ha combinado innovación, formación, emprendimiento y divulgación tecnológica. Se han registrado más de 15.000 inscripciones, unas cifras superiores a las 10.500 de la edición de 2025 y las 3.215 de la primera, celebrada en 2024.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, considera The Wave “es ya una de las grandes señas de identidad de Aragón”, destacando su capacidad para atraer talento y abrir nuevas oportunidades para las generaciones futuras.

Un escaparate para la inversión tecnológica

El impacto económico y tecnológico del evento no se limita a los tres días de congreso. Aragón vive un momento histórico en materia de inversiones comprometidas por grandes compañías tecnológicas, especialmente en el ámbito de los centros de datos. Amazon Web Services lidera este impulso con una inversión cercana a los 34.000 millones de euros, acompañada por proyectos de Microsoft, Blackstone y Diamond Foundry, entre otros. Zaragoza se posiciona así como un territorio estratégico para la infraestructura digital europea, reforzando su papel como nodo clave en la economía del dato.

Tecnología para todos: IA, emprendimiento y nuevos formatos

La inteligencia artificial fue el eje central de la edición 2026. Empresas como Microsoft, Telefónica, AWS o Hiberus participaron en charlas y demostraciones en las que se abordó desde la ética en la IA hasta su aplicación en la empresa y la administración pública. La IA se presenta como una tecnología transversal que está cambiando la forma en que aprendemos, nos relacionamos y trabajamos, aseguraron los expertos.

The Wave dedicó su última jornada al público general, acercando la tecnología a nuevos perfiles mediante talleres, casos de éxito y experiencias inmersivas. Creadores de contenido, emprendedores y marcas influyentes mostraron cómo la tecnología transforma sectores como el entretenimiento, el delivery o el marketing digital .

Un ecosistema en expansión

Más allá del congreso, The Wave refleja el momento de efervescencia tecnológica que vive Aragón. La región ha logrado captar inversiones récord y consolidar un ecosistema que integra grandes corporaciones, startups, centros de investigación y talento emergente. Este dinamismo se traduce en nuevas oportunidades laborales, crecimiento empresarial y una mayor proyección internacional.

Como ha señalado Jorge Azcón, presidente en funciones de Aragón, las inversiones tecnológicas están convirtiendo a la comunidad en “una tierra más competitiva”, capaz de aprovechar sus potencialidades y proyectarse como un hub tecnológico de referencia en Europa.

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Conclusión: Zaragoza, una ola imparable

The Wave no es solo un congreso, es el símbolo de una transformación profunda. Zaragoza se ha subido a una ola tecnológica que no deja de crecer, impulsada por la inversión, el talento y la innovación. Su impacto ya se percibe en la economía, en la sociedad y en la imagen internacional de la ciudad, que se consolida como uno de los grandes polos tecnológicos del sur de Europa. Si esta tendencia continúa, Zaragoza no solo será sede de un gran evento tecnológico: puede llevar a ser protagonista del futuro digital europeo.