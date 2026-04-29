Vaticino yo, gobiernas tú, se ríe aquel: la contracrónica del pleno de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón

Jorge Azcón sigue siendo el presidente del Gobierno de Aragón, Vox vuelve al Pignatelli con tres consejerías, el PSOE se alza como líder de la oposición, Chunta y Jorge Pueyo quieren darle otro tono al debate y en el grupo mixto donde eran tres ahora son dos. El dibujo de La Aljafería se define en la segunda jornada de la investidura, que termina con las dos derechas en el Gobierno autonómico y con cinco horas de debate que da para tanto como uno pretenda observar. El presente lo dibujará Azcón, con Nolasco al entintado, y el futuro lo vaticinan las izquierdas con Gobierno corto y las derechas con el fin del sanchismo. Pero hasta entonces, Aragón, si el luminoso foco de Madrid no quema a alguno por el camino.

Con las cartas sobre la mesa y el pacto PP-Vox releído en todas las direcciones, las únicas dudas de los diputados al comenzar la jornada era cuánto iba a durar el espectáculo y quiénes iban a ser los consejeros de la ultraderecha en el nuevo Gobierno de Aragón. Lo primero, mejor no saberlo de antemano, porque cinco horas son muchas horas. Y lo segundo, el Santo Grial de la política aragonesa: el PP no sabe con quien se sentará, Vox no dice quién se sentará y a la izquierda todos les parecerán mal. Preguntar a altos y medios cargos de las dos derechas sobre los futuros gestores de Medio Ambiente, Agricultura o Desregulación - "Nolasco, desregulador y copresidente"- es nombrar el tema tabú. Nadie quiere desvelar nada no vaya a ser que por posicionarse no sean.

Ya en el Parlamento, lo visto en la última legislatura, pero con nuevos actores. El presidente Azcón sigue siendo mejor contragolpeador que proponedor y la primera contienda con Pilar Alegría (PSOE) lo volvió a demostrar. La exministra se ha quitado el cartel de Moncloa y carga por el "récord de inestabilidad" y los tantos consejeros que ha tenido el Gobierno del PP en Agricultura. Ponía caras Roberto Bermúdez de Castro y contaba Javier Rincón, en busca del tercero en discordia que decía la socialista: el olvidado Ángel Samper y él mismo. Hasta ahora, hasta que Vox le ponga rostro a la silla que el popular dejará en unas horas. "Vaticino un Gobierno corto", decía Alegría, "vaticino una estancia corta de usted aquí", decía Azcón, que recordaba "los trabajos inacabados" de la secretaria general del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la Delegación del Gobierno. Promete liderar Alegría la oposición y mirar a la presidencia futura, como tono y traje decían hoy.

La bancada del PSOE aplaude a Pilar Alegría al finalizar su intervención. / JAIME GALINDO

Más picante le puso al asunto un Jorge Pueyo hecho para el debate y el mensaje frenético. Le gustó a Azcón, que ya ve en el aragonesista un contrincante en el que lucirse en el Parlamento. No ocultó el presidente su cariño por el exportavoz José Luis Soro, "soy fan", y reconoció en Pueyo al "Gabriel Rufián de Aragón" por ideología y gestos. Encajó el aragonesista mejor la crítica que los años que le echó el popular, ChatGPT mediante. "No hay que fiarse", avisó Pueyo, tres primaveras menor de lo que dice la Inteligencia Artificial.

El PP no dará respiro a un aragonesista que sueña con adelantar a Alegría y ser la referencia de la izquierda en la comunidad autónoma. "Voy a pedir a la Mesa de las Cortes ampliar la puerta, para que quepa todo su ego", aseveró Ana Marín, portavoz parlamentaria del PP, avisando a Pueyo de que los discursos del Congreso no gustan tanto en La Aljafería y que los códigos de la política autonómica no calcan, por ahora, los del interior de la M-30.

Tomás Guitarte se alineó con la oposición para disipar las dudas de las que le acusaron durante tanto tiempo. Mismo punto, lógico, que ocupa Marta Abengochea, de IU, que desde "la humilde" postura que le da un diputado cargó contra la brecha que entre PP y Vox deberán generar algunas de las decisiones que se tomarán en el Consejo de Gobierno.

Votaron a Azcón, se abrazaron las dos derechas y se despidieron todos. Aplausos corales al presidente de Aragón, que confirmó la machada de repetir al frente del Pignatelli siendo del PP, un hito "histórico" de esos que siempre destaca el barón popular. El último café de la semana política, la primera cerveza mirando al fin de semana. La que viene empieza la vida parlamentaria y aún hay que organizar comisiones y portavoces. Un vistazo al acto de mañana, el de la toma de posesión, y una mirada a la nueva legislatura. En sus puestos, preparados y ¡ya!