Worbi y Waka ya están en Aragón: una segunda pareja de linces entra en el cercado de Torrecilla de Valmadrid

Los linces Worbi y Waka han sido liberados este jueves en la finca Acampo Armijo en Zaragoza. Estos son los segundos ejemplares del felino ibérico que se sueltan en el terreno vallado de Torrecilla de Valmadrid para proseguir con la consolidación del proyecto de reintroducción de esta especie protegida en Aragón, una iniciativa que busca recuperar la presencia de este felino en el ecosistema de la cuenca del Huerva.

Worbi es un macho procedente de la localidad de Zarza de Granadilla (Cáceres), y Waka, una hembra nacida en el centro de cría de El Acebuche en Doñana. Ambos proceden de centros de cría en cautividad del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Tras la suelta está previsto que permanezcan durante un mes en un cercado de aclimatación habilitado en la propia finca.

Por su parte, la primera pareja liberada el mes pasado, Windtail y Wynx (dos ejemplares de un año de edad), ya se encuentra en libertad tras cruzar al exterior del cercado el pasado 16 de abril, tres días después de la apertura de puertas. Actualmente, realizan movimientos de prospección a distancias considerables para seleccionar el territorio en el que se asentarán definitivamente. Según han indicado, su adaptación ha sido rápida y se confía en que se integren en el ecosistema con normalidad.

Aragón se convirtió en marzo en la primera comunidad del noreste peninsular en reintroducir esta especie, desaparecida de la comunidad en los años ochenta del siglo pasado. La última vez que se tuvo constancia de su presencia, aunque no de forma oficial, fue en la comarca de la Jacetania. Toda esta labor se enmarca dentro de la Estrategia nacional de conservación de la especie, gracias a la cual España y Portugal ya sumaban 2.401 ejemplares censados en el año 2024.

Suelta de los linces en Torrecilla de Valmadrid. / Ayuntamiento de Zaragoza

A Worbi y Waka les toca ahora tratar de aclimatarse y convivir en unas instalaciones especializadas que abarcan 18.000 metros cuadrados y cuentan con un vallado de más de cuatro metros de altura. Este entorno controlado está diseñado específicamente para facilitar su adaptación al clima, al terreno y, de forma crucial, para permitirles el aprendizaje de la caza del conejo, que será su principal presa en estado salvaje. De hecho, estos felinos se comen uno de estos animales al día.

La zona seleccionada, de 27.500 hectáreas, cuenta con una elevada densidad de conejo y fue aprobada por unanimidad por los municipios afectados. El 70% de este territorio forma parte de la Red Natura 2000, ofreciendo un hábitat idóneo gracias a su combinación de pinares, áreas de matorral y cultivos tradicionales de secano.

El seguimiento de los linces, una vez abandonan el cercado, se realiza de forma intensiva mediante tecnología de radio señal y collares GPS supervisados por técnicos del Gobierno de Aragón. Estos datos permiten a las administraciones seguir mejorando el entorno, implementando medidas como la instalación de bebederos, que también favorecen a otras especies, barreras para prevenir atropellos, así como escalas y rampas en balsas de agua para evitar posibles ahogamientos. También se han señalizado las carreteras del entorno pidiendo prudencia en el caso de cruzarse con alguno de estos animales.

Recibimiento con niños

En el acto de suelta de este jueves (con la presencia de naturalistas y 27 alumnos y tres profesores del Centro Rural Agrupado (CRA) de Muel, que acoge a niños y niñas de los municipios de Muel, Mozota, Mezalocha y Jaurín) han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Alfonso Calvo.

La regidora de la capital aragonesa ha destacado la relevancia de esta jornada para el patrimonio natural del municipio. "Volvemos a Torrecilla de Valmadrid, uno de nuestros barrios rurales, para dar un paso más en la recuperación del lince ibérico, una especie emblemática que estuvo a punto de desaparecer y que hoy vuelve a formar parte de nuestro paisaje", ha celebrado. Asimismo, Chueca ha querido enmarcar este hito dentro de la estrecha colaboración interinstitucional. "Lo hacemos de la mano del Gobierno de Aragón, que ha apostado de forma decidida por la biodiversidad y por la recuperación de este animal", ha apuntado.

Hasta ahora, las poblaciones de lince ibérico se concentraban principalmente en el sur de la península Ibérica. Por eso, esta nueva población, junto a la de Palencia, amplían el territorio de esta especie hacia el norte consolidando uno de los programas de reintroducción de especies más exitoso de Europa.