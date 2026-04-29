Zaragoza recupera dos trenes AVE directos con Andalucía muy demandados tras dos meses sin servicio: los billetes ya están a la venta

El AVE directo desde Zaragoza a Málaga y Granada vuelve por fin a la programación de trenes de alta velocidad de la estación de Delicias. Se trata de un servicio que los aragoneses llevan dos meses sin poder disfrutar, ya que en febrero se tuvo que suspender la circulación por las graves consecuencias que sufrió la infraestructura en Andalucía. Así, Renfe ha hecho oficial este miércoles que va a recuperar la circulación de estas rutas después del puente del 1 de Mayo, el próximo lunes, 4 de mayo, y ha puesto los billetes a la venta.

"Una vez que se ha confirmado la reanudación de la circulación en la línea malagueña de alta velocidad, interrumpida por las incidencias ocasionadas por el temporal que azotó el sur de España el pasado febrero", la decisión ha sido la de volver a comercializar plazas en un AVE directo que mueve a miles de viajeros al año entre Zaragoza y ambas capitales andaluzas.

"En febrero, el temporal que azotó la Península provocó daños en la infraestructura de alta velocidad en Málaga y la circulación ha estado interrumpida. Renfe impulsó un plan alternativo de transporte para unir Madrid con Málaga, mediante autobuses entre la capital malagueña y Antequera AV. Una vez que Adif finalice los trabajos, este 30 de abril se reanudará la circulación de alta velocidad con origen y destino Málaga", ha confirmado la compañía a través de un comunicado oficial.

Así, esta reapertura de la línea "permitirá, igualmente, recuperar los servicios de AVE directo que unen Aragón con Granada y Málaga sin hacer transbordo en Madrid. El 30 de abril (mañana) se podrá llegar mediante estos trenes desde Zaragoza hasta la capital granadina y el 4 de mayo, hasta la malagueña", han asegurado.

Otra frecuencia más con Sevilla

Aprovechando esta importante novedad en el servicio de alta velocidad de Renfe en Zaragoza, la compañía también ha anunciado que se incorpora a su programación ta,bién una nueva frecuencia con destino a Sevilla. "A esta oferta se suman los AVE directos entre Zaragoza y Sevilla sin escala en Madrid, que ya pudieron empezar a circular en marzo. A principios del mes pasado se puso en circulación un tren diario directo por cada sentido entre la capital aragonesa y la sevillana y este 4 de mayo se pondrá en marcha una segunda frecuencia diaria por sentido", han informado desde Renfe las fuentes oficiales.

Los billetes para estos AVE directos ya están a la venta y los servicios, no obstante, se reinician con algunas modificaciones horarias. "Los viajeros con billetes adquiridos antes de la interrupción del servicio están recibiendo mensajes con las nuevas condiciones de su viaje", han explicado desde Renfe. "En todo caso, quienes deseen cambiar o anular su billete porque estos cambios no les interesen pueden hacerlo sin coste alguno. Los nuevos horarios ya pueden consultarse en www.renfe.com", concluye el comunicado.