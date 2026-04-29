Zaragoza se viste de gala para los I Premios Woman Aragón

Esta tarde, el NH Collection Gran Hotel de Zaragoza abre sus puertas a una cita sin precedentes en la comunidad: la primera edición de los Premios Woman Aragón, una gala de reconocimiento al talento femenino organizada por la revista Woman Madame Figaro y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ambas publicaciones del Grupo Prensa Ibérica.

Alfombra roja, celebrities y autoridades

La gala arrancará con el despliegue de una gran alfombra roja que pisarán cerca de 200 invitadas entre las que se encuentran figuras de proyección nacional además del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Junto a ellos, Prensa Ibérica estará representada por su vicepresidenta y editora de Woman, Arantza Sarasola; el presidente Javier Moll; el consejero delegado Aitor Moll; y la directora editorial Ainhoa Moll.

Una noche con nombre de mujer

La periodista Belén Lorente será la encargada de presentar los seis galardones de la noche: Patricia Sancho, que recibirá el Premio Investigación; Pilar Palomero, reconocido con el Premio Cineasta; María Alfonso (Paris/64), que recogerá el Premio Marca Emergente; Teresa Sanz, Premio Talent; Adriana Abenia que se alzará con el Premio Comunicadora; e Irene Vallejo que se llevará a casa el Premio Trayectoria.

Un abanico de categorías que refleja la diversidad del talento femenino aragonés: de la ciencia de vanguardia al emprendimiento, de la creación audiovisual a la cultura o la comunicación digital.

Los I Premios Woman Aragón se presentan como el arranque de una tradición que pretende convertirse en el gran escaparate del talento femenino aragonés. Una cita que cuenta con el patrocinio de Turismo de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, Metódyca, Mowi y Aena y la colaboración de NH Collection Gran Hotel, Nacho Bergara, Susana Martín, La Ontina Catering y Martin Miller's.

Así llega Woman a Aragón

La revista Woman Madame Figaro lleva 32 años siendo uno de los escaparates más influyentes del talento, la moda y el estilo de vida en España. Su apuesta por visibilizar a mujeres inspiradoras, marcas con propósito y proyectos con impacto la ha convertido en referente del denominado 'lujo sostenible'. Ahora aterriza en Aragón con una convicción clara: esta comunidad es uno de los viveros de talento más potentes del país, y merece un foco propio.

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Los Premios Woman Aragón nacen con el propósito de "poner en valor a Aragón como referente en talento vinculado a la responsabilidad, el liderazgo y la innovación en el lujo sostenible", y de dar visibilidad a sectores como la moda, la belleza, los accesorios o el lifestyle, que han experimentado una transformación profunda en la última década.