El AVE ha duplicado sus viajeros en Zaragoza y Calatayud a pesar de la llegada de Ouigo e Iryo: estas son las claves del incremento

Pocas veces se han dado a conocer los datos desglosados del uso del AVE de Renfe en Zaragoza y Calatayud de manera que se pudiera medir el impacto en sus estaciones de algunas de las novedades importantes que se han dado dentro de la línea Madrid-Barcelona-Frontera Francesa en la que están incluidas. Sobre todo desde que se liberalizó el uso de la infraestructura y empezaron a operar en ella nuevas compañías como Ouigo o Iryo, cuya irrupción siempre estuvo precedida de un temor por si podían restar a la firma española clientela. Pero el Gobierno central maneja esas cifras y ahora se ha podido constatar que la evolución de los usuarios de los trenes de alta velocidad de la empresa estatal no solo no han menguado sino que se han duplicado.

Son muchas las circunstancias a las que pueden achacarse la evolución de los viajeros que ha movido el AVE y el Avlo, su formato de tren de bajo coste que desapareció de la línea de Zaragoza el 8 de septiembre de 2025, desde que en mayo de 2021 empezó a trabajar otro operador privado en la línea, la francesa Ouigo. Luego se incorporó la hispanoitaliana Iryo, en noviembre de 2022, con un modelo de negocio que también llegaba con la ambición de restarle mercado a Renfe.

En ese crecimiento del número de viajeros también ha podido influir otra importante medida aplicada desde 2022 y que ha tenido continuidad en los años siguientes, aún vigentes en la actualidad, como es la bonificación a los viajeros habituales del AVE, los trenes de larga y media distancia o el cercanías, implantadas por el Ministerio de Transportes y que suponen una reducción del 50% en el precio del billete sencillo y del 35% en los abonos multiviaje. Una decisión política que buscaba favorecer el uso del transporte público ferroviario y que ha contribuido decisivamente al incremento del número de viajeros.

Pero este no es exclusivo de la alta velocidad, también se ha registrado en media distancia, cercanías y hasta en el transporte público en autobús o el tranvía en las ciudades donde se aplican al cien por cien. Pero aún así, lo que es seguro es afirmar que Zaragoza y Calatayud han duplicado el número de pasajeros a pesar de la llegada de la competencia de Ouigo e Iryo.

Se han dado a conocer en una respuesta del Ministerio de Transportes al diputado socialista aragonés Víctor Ruiz de Diego, que pedía información sobre el número de pasajeros que había movido el AVE entre 2021 y 2024 en Aragón, pasajeros que se habían subido o bajado en las estaciones de Zaragoza a Calatayud, coincidiendo con la recta final de la pandemia del covid y el estreno de los primeros operadores privados en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. De hecho, estas compañías tuvieron que retrasar su estreno por la pandemia y las importantes restricciones a la movilidad que se impusieron entre 2020 y 2022.

Pues bien, la respuesta no puede ser más concluyente. En el caso de Zaragoza, el año 2021 culminó con un total de 1.680.200 viajeros, teniendo en cuenta esas restricciones y que Ouigo empezó a operar en la línea en mayo de ese año. La cifra en 2024 ya era de casi el doble, concretamente 3.146.800 pasajeros en el cómputo global de ese año. Un aumento significativo que podría achacarse a las restricciones antes mencionadas, si no se tuviera en cuenta que los años siguientes estas se fueron levantando y, ya con las bonificaciones al transporte, el incremento fue significativo.

De hecho, ya en 2022, con la compañçia Iryo ya operando desde noviembre –apenas se notó su afección–, fueron un total de 2.526.100 viajeros contabilizados. Y en 2023, el primer año con las tres operadoras funcionando en la línea de alta velocidad, el AVE de Renfe redujo sí redujo sus usuarios y bajó a 2.490.300 pasajeros.

Así, el salto más notable se registró de 2023 a 2024, cuando paso de esos casi 2,5 millones de usuarios a los casi 3,15, es decir, un 26% de incremento en solo un año. Y con un aspecto añadido a valorar: Renfe tambien ha aumentado su oferta, las frecuencias para Zaragoza en este periodo.

De forma similar se ha comportado la demanda en Calatayud, que según los datos del ministerio facilitados al diputado aragonés, pasó de los 105.700 pasajeros de 2021 a los 195.500 que contabilizó en 2024. En 2023 fueron un total de 172.800 y un año antes, en 2022, de 145.100. Pero en este caso hay un aspecto a valorar también: Ouigo e Iryo no tienen parada en la estación bilbilitana.