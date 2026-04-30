La contracrónica de la toma de posesión de Jorge Azcón: un suspiro y tres incógnitas en el patio de Santa Isabel

Un suspiro y tres incógnitas cruzaron el patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería, que volvió a engalanarse de nuevo para celebrar el acto de la toma de posesión del nuevo presidente de Aragón, Jorge Azcón. Nada falló en una jornada marcada por la institucionalidad del momento, por el alivio de la conformación del gobierno y por la puesta en marcha de una XII legislatura a la que le ha costado arrancar. Un suspiro por llegar con vida a este 3 de mayo que marcaba el pitido final para la repetición electoral. Y tres incógnitas por cerrar que mantienen en vilo a la parte del PP y al ala de Vox del nuevo Ejecutivo aragonés. A tres días de que se celebre el primer Consejo de Gobierno en esta nueva etapa, Vox no ha dado a conocer sus consejeros. Y además, dicen que no los tienen confirmados todavía.

Las tres incógnitas que faltan por desvelar de este Consejo de Gobierno se apropiaron del ambiente posterior al discurso del presidente. Entre croquetas, jamón, queso, canapés y trenza de Almudévar, los levantamientos de cejas y de hombros se hicieron deporte nacional. Nadie sabe nada. O quien sabe, no lo cuenta. Pero todo son quinielas y porras entre quienes no conocen si seguirán trabajando en el Pignatelli a partir del próximo lunes, si tendrán que dejar la cartera de consejero y ponerse el traje de diputado, y quienes dieron el salto al equipo de alguna consejería que ahora cambia de manos sin saberse, a dos días de empezar el trabajo, si seguirán en el puesto cambiando de jefe o se irán a la calle.

El patio de Santa Isabel, lleno de invitados. / Jaime Galindo

El suspiro del presidente, el único ya en su puesto, no es un suspiro completo. El trabajo más arduo está hecho. Consiguió su investidura justo a tiempo, más de 80 días después de las elecciones que él mismo anticipó. Pero ahora, a tres días del primer Consejo de Gobierno, no ha podido compartir todavía la nueva estructura del Ejecutivo aragonés que pretende acompañarle durante cuatro años.

Hay algunas certezas y al menos esas tres incógnitas. Las principales, quiénes ostentarán los cargos elegidos por Vox en esta nueva andadura. Las tres consejerías (Desregulación, Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo), el senador autonómico y el vicepresidente de las Cortes de Aragón todavía no tienen nombres y apellidos. Se da por hecho que Alejandro Nolasco, cabeza electoral de Vox y actual portavoz parlamentario, se llevará una de las piezas principales. ¿La vicepresidencia? ¿El senador autonómico? Nadie despeja la equis en unas jornadas en las que no dejan de cruzarse currículums desde Zaragoza hasta la sede nacional en Bambú, que tendrá la última palabra.

Sánchez Quero y Luisa Fernanda Rudi, en el acto de toma de posesión. / Jaime Galindo

Las quinielas

Los otros históricos de Vox en Aragón, Santiago Morón, y la expresidenta de las Cortes, Marta Fernández, suenan en esas quinielas para la Mesa de las Cortes y para la Cámara Alta. Pero nadie da nada por hecho y otros recuerdan que muchas veces la extrema derecha no sigue los cauces de la lógica que rigen en otros partidos. Para la cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación suena la diputada Aránzazu Simón, con amplia experiencia en Riegos del Alto Aragón, ingeniera agrónoma de formación. También Luis Biendicho, diputado por Zaragoza, que fue secretario general técnico de Ángel Samper durante su etapa en el Pignatelli. Y Sergio Marco, coordinador medioambiental en Huesca, figura entre esas quinielas en las que Vox sigue trabajando a puerta cerrada y sin dar nada por hecho.

Los selfis siguen de moda

La preocupación por la inminente formación de Gobierno impregnó todas las conversaciones. Pero también hubo tiempo para los abrazos, los reencuentros, las despedidas y las fotografías. Inmortalizar la segunda toma de posesión de Jorge Azcón como presidente de Aragón fue algo que (casi) nadie en el partido se quiso perder. Ahí estuvo la incombustible senadora y expresidenta Luisa Fernanda Rudi, junto a diputados y senadores de hoy en día, como Pedro Navarro, Rocío Dívar o Eloy Suárez.

Los representantes de Génova Cuca Gamarra y Miguel Tellado fueron de los más solicitados en el arte de las autofotos, y presenciaron de cerca la segunda investidura de un presidente del PP en esta carrusel autonómico que abrió más incertidumbres que certezas desde el pasado mes de diciembre. Lo más granado del mundo empresarial no dejó de acompañar a Azcón, con el presidente de la patronal al frente, Benito Tesier, pero también con líderes sindicales como José Juan Arcéiz, responsable de UGT Aragón, o Manuel Pina, de CCOO.

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PP y Vox compartieron corrillos y conversaciones, entrenando la nueva normalidad que llegará a su máxima expresión a partir del lunes. Pero unos y otros miraban al aire cuando surgía la pregunta del millón. Y se miraban de reojo conscientes de que falta camino por recorrer para avanzar en la confianza que debe regir una relación de coalición. Queda un año para las elecciones municipales de mayo y la maquinaria electoral no tardará en activarse otra vez. La cuarta incógnita pesa es si este Gobierno llegará a la vuelta de la esquina o se esfumará en ese nuevo ciclo electoral. Nadie pone la mano en el fuego por nadie, pero el tiempo de gobernar llega ya.