La cúpula de Génova acompaña a Jorge Azcón en una toma de posesión sin ningún cargo nacional de Vox

Jorge Azcón estará acompañado por una nutrida representación de su partido, tanto a nivel autonómico como nacional, en su toma de posesión como nuevo presidente de Aragón. El acto institucional, que se celebra esta tarde a las 17.00 horas en el Palacio de la Aljafería, contará con la presencia de distintos representantes de Génova, pero no estará el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que tampoco asistió a la investidura y toma de posesión de María Guardiola como presidenta extremeña, ni en la anterior toma de posesión del líder aragonés en 2023.

La cúpula del PP, que se ha implicado en las negociaciones con la extrema derecha para cerrar los acuerdos de Aragón y de Extremadura, estará presente en la toma de posesión de Jorge Azcón como presidente, cerrando el segundo de los gobiernos autonómicos pendientes después del carrusel de adelantos electorales en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Según confirman fuentes del Partido Popular, estarán arropando a Azcón el secretario general del partido, Miguel Tellado; la exportavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien además es amiga personal del presidente electo, y Marta Varela, jefa de gabinete de Núñez Feijóo, que participó en Zaragoza en la única reunión presencial de la negociación entre el PP y Vox que se hizo pública en Aragón.

Además, está prevista la presencia del presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de otros dirigentes territoriales del partido, como Javier García (presidente del PP de Navarra) y Javier de Andrés, presidente del PP en el País Vasco.

No se espera, por lo tanto, la presencia de algunos de los primeros espadas del partido ni de líderes que han puesto sus reparos al acuerdo con Vox, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el andaluz Juanma Moreno Bonilla, inmerso en plena campaña electoral para las elecciones autonómicas de Andalucía. Tampoco está previsto que haya representación esta vez del PP de la Comunidad Valenciana, después de que Carlos Mazón fuera uno de los presidentes autonómicos que acompañó a Azcón en su investidura en 2023, ni del PP de Cataluña.

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A la lista de ausencias se suma la cúpula de Vox, que no enviará a ninguno de sus representantes a la toma de posesión de Azcón como presidente de Aragón. Si está previsto que alguno de sus líderes pueda participar en la toma de posesión del nuevo Gobierno de coalición, prevista para el próximo lunes