DAT Alierta: el nuevo puntal tecnológico de Aragón toma forma

Lo que hoy es un vasto descampado entre el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y el barrio de Parque Goya aspira a convertirse en los próximos años en uno de los puntales tecnológicos de Aragón. Los primeros trabajos para levantar el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta comenzarán a finales de este año, el punto de partida a una hoja de ruta que mira a 2029 con una inversión prevista de 200 millones de euros entre instituciones y las primeras empresas y centros que se trasladarán al Actur.

Este mes de abril se firmó el acuerdo de colaboración entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza para impulsar el futuro complejo e integrarlo en la capital como un nuevo distrito plenamente conectado. El PIGA todavía no se ha aprobado definitivamente, si bien la primera parte del proyecto ya recoge el marco para la llegada de los primeros inquilinos y la construcción de otros edificios propios (oficinas, la sede central) o la subestación eléctrica.

En el campo de la investigación, destacan el centro tecnológico aragonés Circe y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ya se encuentra en el campus anexo. De la enseñanza, el Campus Digital de Formación Profesional contará con un nuevo espacio que le permita ampliar plazas presenciales y también estará presente la Universidad de Zaragoza. Integra (25 millones de inversión), ESpanix, dedicada a las telecomunicaciones, y Siemens son las tres empresas que ya han anunciado su futuro traslado. Al conjunto se sumarán el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), creciendo desde sus terrenos actuales, y, con una reforma integral, el centro de negocios CEEI, ubicado en la calle María de Luna. Todo ello a la espera de más novedades.

DAT Alierta / SERVICIO ESPECIAL

La empresa IDOM ha trazado desde su oficina central de Zaragoza las líneas maestras y los primeros edificios, con la colaboración de las oficinas de Madrid y Bilbao. El director de proyectos de la compañía, Eduardo Aragües, está al frente de todo lo relativo al DAT y lo define como una iniciativa de “doble vertiente”. Por un lado, la empresarial, que busca dar respuesta a las necesidades de las primeras compañías que han decidido trasladarse y crear “un ecosistema de innovación”.

Por otro, la urbana, al poder cerrar una cicatriz de más de 80 hectáreas entre el Actur, Parque Goya y Juslibol. “Es un barrio más”, señala, pensado en la denominada “ciudad de los 15 minutos”. “A nivel peatonal, te colocas en los barrios perimetrales. En bici, incluso hasta el casco histórico. Tranvía, plaza Aragón. Y en coche, hasta plaza San Francisco sin contar los cinturones. Esto hace único al DAT entre los parques tecnológicos porque casi todos están situados en la periferia de las ciudades, le da un atractivo”, remarca.

Aragües destaca que su idea “se alinea perfectamente” con el concepto del parque urbano que reclaman los vecinos del barrio. Así, está previsto desplegar zonas verdes y la acequia que recorre la zona tendrá un papel protagonista en el diseño final, según los responsables de IDOM. Se busca asimismo favorecer la accesibilidad

“Lo que hemos hecho es que el DAT Alierta aterrice en Zaragoza para que lo que se proponga responda más o menos a las expectativas”, apunta el director sobre el contacto con instituciones y empresas. “Había algunas que desde el primer momento han anunciado que iban a estar, Circe e Integra. Con esas hemos hablado mucho y de hecho hemos redactado sus proyectos. Y hemos acompañado al Gobierno de Aragón para explicar las parcelas que puedan interesar a empresas”, añade.

IDOM también es el diseñador de la nueva Romareda y la reforma de la Facultad de Medicina de Unizar. Proyectos distintos, pero igual de complejos, reconocen.

Las claves

La documentación del PIGA recoge un impacto de 100 millones de euros anuales por el impacto de las empresas. La cifra se aumentaría a los 333 millones durante la construcción. Respecto al empleo, los sectores relacionados con la ingeniería, la construcción o la tecnología podrían experimentar un crecimiento de 1.200 puestos: 450 puestos en una primera fase, 275 en la segunda y 500 cuando el DAT eche a andar.

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Las obras de urbanización recogidas en el plan diseñado por IDOM y el Gobierno de Aragón arrancarían en abril de 2027 y se prolongarían hasta mayo de 2029. En paralelo, habrán avanzado los trabajos previos al PIGA, que permitirán agilizar la puesta en marcha de la nueva sede de Integra o la ampliación del ITA. Cuando esté terminado, el DAT Alierta contará con casi 16 hectáreas para usos empresariales, 8,7 para investigación y en torno a 13 para docencia y formación.