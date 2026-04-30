Las familias de la escuela pública de Aragón, ante el "goteo" de suspensión de extraescolares: "Lamentamos que se estén adoptando de forma unilateral en los claustros, sin una reflexión en el Consejo Escolar"

El listado de centros educativos de Aragón que en las últimas semanas han decidido suspender las actividades extraescolares que implican la salida del alumnado no deja de crecer. Todo motivado por la situación generada en el IES Itaca de Zaragoza, donde dos profesores van a ser juzgados por la muerte del alumno Mario Conesa en un viaje a Bélgica en 2022 por un presunto delito de homicidio imprudente, tras la acusación de la familia del menor.

Profesores, sindicatos, orientadores, abogados... muchos han manifestado ya su opinión respecto al tema, que ha generado un debate hasta ahora nunca abordado. Incluso algunas organizaciones sindicales han iniciado una recogida de firmas ante la "desprotección" de los docentes. Una de las últimas voces en pronunciarse ha sido la de Fapar (Federación Aragonesa de Padres y Madres de Alumnos), que representa a las familias de la escuela pública de Aragón. A través de un comunicado han manifestado su "preocupación" por el "goteo incesante" de suspensiones, pero también han defendido que las extraescolares "son necesarias en el desarrollo integral del alumnado por su carácter educativo", dicen.

"Nos solidarizamos y entendemos el dolor de las partes implicadas en el trágico suceso, que ha puesto en evidencia la necesidad de regular estas actividades de manera que sean seguras para alumnado y adultos acompañantes, mayoritariamente profesorado, pero muchas veces también familias", esgrimen desde Fapar, que asegura trasladará esta necesidad al Departamento de Educación entrante una vez formado el Gobierno.

En cualquier caso, desde Fapar lamentan que estas decisiones se estén adoptando "de forma unilateral" en los claustros de profesores, "sin una reflexión en el Consejo Escolar que es quien aprueba la Programación General Anual (PGA)", razona la federación de familias. Esta insiste en que las actividades complementarias son voluntarias, tanto para alumnado como para docentes, pero necesarias y por ello "se han incluido históricamente en las leyes y se recogen en la PGA de los centros".

"Entendemos el miedo y la preocupación del profesorado responsable de estas actividades, pero creemos que se pueden exigir las garantías, que las familias respaldamos, sin ocasionar el perjuicio que su suspensión en este momento, supone al alumnado y a la imagen de la escuela pública", dicen.