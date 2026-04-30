FP y academias: el reto de formar en calidad y cantidad

La necesidad de perfiles tecnológicos ha dado empujón a la Formación Profesional en Aragón para recortar la brecha con la etapa universitaria o los másteres. Así lo sostienen los responsables de algunos de los principales centros y academias especializadas en Zaragoza, que en los últimos tiempos han moldeado su oferta a la elevada demanda del sector. El aprendizaje basado en entornos de las grandes tecnológicas se ha abierto paso, aunque equilibrado con la faceta más transversal y condicionado por la necesidad de aportar la mayor cantidad de mano de obra posible, sin descuidar los procesos.

El Campus Digital de FP, gestionado por la DGA, vive este momento dulce en paralelo a su proceso de transformación, con la mudanza al DAT Alierta en el horizonte a medio y largo plazo. Cuentan con 700 alumnos matriculados, “una gran parte” en la modalidad a distancia y alrededor de 200 en las instalaciones de la avenida José Atarés. Como señala su director, Miguel Aparicio, la oferta se basa en ciclos de grado medio y superior, así como cursos y programas de especialización diseñados por los ministerios y el Gobierno regional, estos últimos “en función de las necesidades de empresas propias”.

El próximo curso implementarán formación específica para trabajar en centros de datos y en la actualidad ya tratan cuestiones como la gestión de sistemas informáticos, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el desarrollo de aplicaciones. “Con las competencias transversales intentamos dar importancia a ese trabajo en equipo, ese pensamiento crítico que tanto demandan las empresas y con que el alumnado de FP debe diferenciarse”, apunta.

En cualquier caso, existe “mucha relación” y “desde hace muchos años” con empresas como Amazon Web Services para iniciativas sobre formación, al igual que con Microsoft. “El estar cerca de empresas y rodeado de las más grandes y punteras va a mejorar nuestra relación con ellas”, añade, consciente de que esta colaboración se puede potenciar con el desembarco en el DAT. Aparicio sostiene que este cambio les permitirá ganar en espacio y en calidad global.

Del ámbito privado, Kings Corner dio el salto a la formación tecnológica en 2024 y este año es el primero que una promoción llega al segundo curso, que en FP se combina con prácticas. Su propuesta en informática combina grados medios y superiores aplicables a distintos formatos y plataformas con formación de fabricante. Por ejemplo, los entornos y programas de Microsoft y otros lazos con Meta, AWS (gestión de la nube), Adobe o Google.

El objetivo es “replicar” en las aulas el entorno y las herramientas de las empresas que luego reclaman titulados, detalla el coordinador de Planificación Educativa y Tecnológica de Kings Corner y profesor de la academia, David Oliván. “Tienes también que trabajar una serie de habilidades como el pensamiento crítico con organización y el liderazgo. Facilita esa transversalidad y el uso de herramientas digitales, que es lo que luego ocurre en la vida real”, subraya.

Las empresas también han canalizado a través de este centro programas de “reciclaje” para perfiles profesionales con mayor trayectoria y edad, que buscan “especializarse” en la nube particular de cada compañía. “Si te pongo una fotografía de la interfaz de AWS por dentro y otra de Microsoft, son completamente diferentes. Por mucho que vengas de un ámbito tecnológico, trasladar eso a un contexto específico es desafiante”, resalta Oliván.

Más fabricantes miran a la FP

Boris Giambanco es el director general de Estrategia de Integra, que ha impulsado su propio centro de formación de FP (Integra Technology School) muy ligado a los fabricantes y al día a día de la empresa. “El hecho diferencial es que nosotros lo vivimos desde dentro, nuestro trabajo como consultora es con los proyectos y las necesidades concretas de cada una y los docentes son profesionales en activo, que nos permiten estar muy adaptados a la realidad del tejido empresarial”, valora.

En los últimos años se ha “abierto el abanico” con la gama de fabricantes interesados y que aportan metodologías, pero también a raíz de los cambios en los perfiles que se demandan en el mercado. Así, “todo lo que tiene que ver con desarrolladores de software, datos, IA cloud o automatización vinculada a la robótica es una nueva línea que está surgiendo muy fuerte” y lo mismo sucede con las consultoras.

David Berrueco, director docente del Grupo San Valero, se refiere en este sentido a la mecatrónica: “no se encuentran tantos perfiles” y cada vez más interesados cursan estos estudios. A las clases del centro llegan quienes buscan “reciclarse” desde la empresa, “especializarse mucho más” o dar el salto desde etapas formativas más tempranas. Además de los grados de FP, han puesto en marcha programas de transformación digital con las propias compañías, tienen en cartera programas online con AWS.

De cara al futuro, Berrueco señala la FP dual como un instrumento para reforzar el sector tecnológico y poder abastecer la demanda de profesionales desde un campo educativo que se ha “revalorizado”. “Lo ven las familias y los alumnos, es una alternativa que siempre hemos considerado buena”, apostilla. La suya es una lectura “prudente”, asegura, ante las nuevas oportunidades en un camino donde “las sinergias deberían pasar de las grandes empresas a las pymes”.

“Dar importancia a la formación profesional, que creo que sí se le está dando, va a ser muy positivo para Aragón”, reitera Miguel Aparicio (Campus Digital). Oliván (Kings Corner) vislumbra un “entorno de colaboración” futuro por el que las empresas puedan servirse de “gente ultra formada”. Para Boris Giambanco (Integra), la demanda de mano de obra pasa por retener el talento, pero también lograr retener el que se ha ido fuera.

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El presente y el futuro más inmediato tiene otros protagonistas en materia formativa. Es el caso del grupo Montessori. En Zaragoza o a través de internet recoge algunas de las modalidades que tratan sus homólogas: grados en sistemas microinformáticos y redes o de desarrollo de aplicaciones. Por otro lado, ThePowerMBA ha obtenido luz verde este mes de abril para impartir FP, aunque ya abrió sus puertas en septiembre. Es el preludio del proyecto para desplegar su proyecto de universidad privada en los ‘cacahuetes’ del recinto Expo de la capital, pendiente de autorización por el nuevo decreto que regula este tipo de campus.