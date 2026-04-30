Golpe al empleo en la empresa de telemarkéting Majorel: "La situación es dramática"

"La situación es dramática". Así hablan en la entrada del edificio El Trovador los empleados de la empresa de telemarkéting Majorel, una firma que ve amenazada el 60% de la plantilla por un expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía, integrada en el grupo francés Teleperformance, plantea dejar en la calle a un total de 422 trabajadores en su centro de la capital aragonesa en una operación que los afectados achacan a una deslocalización encubierta. "El roto que están haciendo es muy grande", confirma una de las afectadas, Carmen Pellejero.

Del total de despidos, 413 corresponden a agentes y nueve a personal de estructura, según han informado esta semana los sindicatos que se encuentran negociando. Para la delegada de CCOO, Natalia Calatrava, en este momento sobre la mesa "están todas las opciones". Según las primeras reuniones, el recorte afecta al 60% de la plantilla actual, compuesta por unos 700 empleados, lo que convierte este proceso en el mayor despido colectivo que se recuerda en los últimos años en Zaragoza.

"Estamos en una situación de máxima preocupación, pues Majorel es una empresa que lleva muchos años en Zaragoza y que ha llegado a tener 2.000 empleados, sin embargo ahora vemos que solo buscan abaratar costes de personal", indica Calatrava. La preocupación es máxima, algo que transmiten todos los empleados en los minutos de descanso. "O alguien hace algo o se puede quedar mucha gente atrás", explica. No se descartan movilizaciones para tratar de presionar.

En Zaragoza, los despidos de la antigua Qualytel afectan directamente a los trabajadores que ofrecían servicios a Lowi y Vodafone Perfect Start, lo que implica a un volumen muy elevado de agentes. "Estamos en shock, como el resto de la plantilla", explica Néstor Entrena, uno de los empleados que podría verse afectado por el despido. "La situación es desproporcionada, es normal el ambiente de cabreo en el que nos encontramos, llevamos muchos años trabajando aquí y ahora vemos que la sede de Zaragoza puede acabar desapareciendo", afirma.

Los trabajadores destacan que la empresa, con su servicio de teleoperadores, ha servido para cubrir un nicho de empleo muy diverso, sobre todo al permitir la recolocación de muchos trabajadores despedidos en la crisis de 2012. En este sentido recuerdan que mucho del empleo que se ve afectado por los despidos corresponde a mujeres que superan los 50 años, puesto que debido a las características de los puestos permite acceder a un sueldo a personas que por circunstancias familiares habían estado fuera del circuito laboral. "Siempre hemos dicho que hay mucho que agradecer", aseguran ante el revés que les espera.

Por parte de UGT la preocupación también es máxima. "La incertidumbre es brutal, afecta a dos departamento íntegros", señalan. La falta de seguridad y las dudas por el futuro de la empresa hacen que los empleados se muestren "muy afectados" al quedarse "en la mitad de la mitad". Además recuerdan que han afrontado una temporada "muy dura" con siete expedientes de regulación seguidos, algo que ahora se multiplica. "Es un fuerte golpe, sobre todo viendo que se va a deslocalización un servicio que está dando mucho trabajo en Aragón, por eso lo vamos a luchar hasta el final para salir de esta con las mejores condiciones posibles", indican.

"Vamos a ver qué pasa con las negociaciones, pero todo pinta muy mal", lamenta otra de las trabajadoras que prefiere no dar su nombre. Destaca que el ambiente laboral hasta la actualidad siempre ha sido "muy bueno" a pesar de los constantes recortes de plantilla a los que se han enfrentado. "Estoy hundida y esto me ha dolido en el alma, nadie sabe qué pasará con las 400 familias amenazadas de despido", expresa. Sobre todo pesa el hecho de que toda la plantilla está muy feminizada, por lo que será complicado recolocarse en otros puestos.

La comisión negociadora, que está formada por CCOO (4 miembros), UGT (3), USO (3), OSTA (1), SOA (1) y CGT (1), se encuentra en este momento revisando la documentación presentada por la empresa, que alega un alto volumen de pérdidas económicas. La intención de los sindicatos es "hacer muy visible" el conflicto en la manifestación de este viernes y se encuentran organizando reuniones internas y asambleas para decidir las próximas medidas de presión. "El mensaje que han lanzado desde Majorel es catastrófico", afirman.

Con este clima los trabajadores de este call center, uno de los más veteranos de Aragón, afrontan una complicada negociación en medio de un sector en transformación. De hecho, muchos consideran que la irrupción de la IA en el sector está transformando sus funciones y lo ven como el ocaso general para estos empleados. "Es un cambio que nos está haciendo mucho daño", reconoce Calatrava.

En el centro de Majorel en Barcelona la empresa también ha planteado otros 356 despidos vinculados principalmente al servicio que ofrecen a Bytedance, centrado en la moderación de contenidos de la red social TikTok,