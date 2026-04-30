Manifestaciones del Primero de Mayo: estos son los recorridos de las principales convocatorias

Con motivo de la celebración del Primero de Mayo, se han organizado diversas movilizaciones y actos conmemorativos en diferentes localidades de Aragón. Estas convocatorias incluyen manifestaciones y concentraciones destinadas evidenciar la degradación de los servicios públicos, la consolidación de derechos y a reivindicar mejores salarios y condiciones laborales. Como en el los últimos años, las convocatorias serán diversas, pero con un denominador común: defender los derechos de los trabajadores en un contexto generalizado de pérdida de poder adquisitivo.

En la provincia de Zaragoza, la manifestación central tendrá lugar en la capital a partir de las 11.30 horas. Convocada por los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, contará con el respaldo de otras entidades de trabajadores. El recorrido se iniciará en la plaza Sas (cambiando su lugar de salida histórico desde la plaza San Miguel por las obras) y finalizará en la plaza Paraíso, frente al Paraninfo de la Universidad. El lema de esta gran marcha conjunta será Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia.

Por su parte, la ciudad de Huesca acogerá otra manifestación que comenzará a las 11.00 horas. El trayecto se desarrollará desde la plaza de Santo Domingo hasta los porches de Galicia compartiendo el mismo lema que en la capital aragonesa.

En la provincia de Teruel se han programado varias concentraciones y homenajes a lo largo de la jornada. En la capital, a las 12.00 horas se celebrará una concentración en la plaza de la Catedral y, posteriormente, a las 13.00 horas, tendrá lugar un homenaje a los fusilados de la guerra civil en los Pozos de Caudé.

Asimismo, en la localidad de Andorra, los actos comenzarán a las 11.00 horas con un homenaje a los maquis en el cementerio, seguido de una concentración a las 12:00 horas en la plaza del Regallo. Finalmente, en Tarazona se ha convocado una concentración a las 12.00 horas en la plaza de San Francisco.

A su vez, el sindicato OSTA ha convocado dos manifestaciones en Aragón bajo el lema Las guerras del capitalismo empobrecen a la clase trabajadora. En Zaragoza, la marcha comenzará a las 12.30 horas desde la plaza Salamero y finalizará en la plaza de San Bruno. Por su parte, en Huesca la concentración tendrá lugar a las 12.00 horas en la plaza de Zaragoza. Estas movilizaciones también tienen como objetivo reivindicar los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Por su parte, los colectivos CNT, ISTA, IA, CUT y SOA han convocado en Zaragoza una marcha conjunta a las 12.00 horas. El recorrido establecido partirá desde el Paraninfo y continuará por el paseo de Pamplona, la avenida de César Augusto y el Coso Alto, finalizando el trayecto en la plaza de España. Las entidades realizarán su recorrido bajo el lema Contra el imperialismo, lucha de clases, la movilización concluirá con la lectura del manifiesto y las actuaciones de los raperos Slykid y Kyros.