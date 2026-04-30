Más de mil operaciones suspendidas en Aragón durante las dos semanas consecutivas de huelga de los médicos

Las dos semanas consecutivas de huelga de los médicos en Aragón concluyen este jueves con más de mil operaciones suspendidas en los hospitales públicos de Aragón. En total, han sido ochos días de paro -debido al festivo de San Jorge y al 1 de mayo- en los que ha habido protestas y también una manifestación, que recorrió el centro de Zaragoza el pasado miércoles. En detalle, del 20 al 24 de abril se cancelaron 534 cirugías, mientras que esta semana se han reprogramado 554 intervenciones, según los datos ofrecidos por el Servicio Aragonés de Salud.

Las especialidades más afectadas por la reprogramación de operaciones son Traumatología, Cirugía General y Vascular. A los pacientes afectados se les comunica que su cita se reprogramará para más adelante, pero sin concreción. De hecho, muchos se han enterado de la cancelación de sus cirugías horas antes de la intervención o ya estando en el hospital.

La huelga, promovida por los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet, está dirigida tanto al Gobierno de Aragón como al Ministerio de Sanidad. Así, los médicos reclaman mejoras laborales y salariales a nivel autonómico, mientras que a nivel nacional su fijación está en la reforma del Estatuto Marco que promueve el ministerio. Rechazan el borrador que la cartera que dirige Mónica García acordó con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO y reclaman una norma propia al asegurar que el borrador de Estatuto Marco actual supone "retrocesos" en la profesión, en la salud y en la calidad asistencial.

En cuanto al seguimiento, una semana más las cifras han sido dispares según quién las aportaba. Desde la consejería de Sanidad han indicado que este jueves la han secundado el 10,33% del colectivo médico. De un total de 3.900 efectivos reales, han secundado la huelga 403 profesionales. Por provincias, en Huesca la han seguido 22 profesionales (un 3%); 29 en la provincia de Teruel (8,31%); y 352 en Zaragoza (11,86%). Los sindicatos convocantes, por su parte, las elevan todos los días a un 80% de profesionales en los hospitales y del 50% en los centros de salud.

La DGA tiene "voluntad de diálogo"

Concluidas las dos semanas de huelga médica y con un nuevo Gobierno de Aragón pendiente de definirse -el lunes se conocerá quién es el nuevo consejero de Sanidad-, llega la hora de la negociación. Cesm Aragón y Fasamet no van a dar la batalla por perdida y, aprovechándose de la coyuntura de cambio en el Gobierno, presionarán lo que haga falta para conseguir, entre otras cuestiones, que se equipare el pago de las guardias al del resto de comunidades o garantizar las citas en Primaria en tres días.

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Fuentes del Departamento de Sanidad han señalado este jueves que existe una "voluntad de diálogo, pero al estar en funciones no se pueden adquirir compromisos económicos", han indicado. "El Ejecutivo no ha dejado de trabajar y ha mantenido varias reuniones con los convocantes de la huelga y con otros sindicatos. Ya en la última Mesa Sectorial de Sanidad de diciembre de 2025 y en otras ocasiones les ha trasladado su voluntad de avanzar en ámbitos como la carrera profesional y el pago de la hora de guardia", han recordado.