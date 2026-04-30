Nueva función de Google: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se suma a las fuentes preferidas de los usuarios
Explicación paso a paso de cómo añadir a este diario como la fuente preferida de donde quieres recibir toda la información cada día y de manera sencilla
Google ha incorporado una nueva utilidad que permite a los usuarios seleccionar sus medios favoritos como fuentes preferidas dentro de la Búsqueda. Gracias a esta opción, los lectores pueden indicar a Google qué publicaciones quieren ver con más frecuencia cuando realizan búsquedas relacionadas con la actualidad.
A partir de ahora, los usuarios pueden añadir a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como fuente preferida en Google de forma sencilla y gratuita. De este modo, cuando busquen noticias sobre temas de actualidad, será más probable que los contenidos de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN aparezcan en el módulo de “Noticias destacadas”.
Cómo añadir a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como fuente preferida en Google
- Accede al enlace directo de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la herramienta de fuentes preferidas de Google haciendo click en este mismo enlace.
- Inicia sesión con tu cuenta de Google, si no lo has hecho ya.
- Selecciona EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como una de tus fuentes preferidas.
- A partir de ese momento, cuando hagas búsquedas de actualidad en Google, tendrás más posibilidades de encontrar nuestras noticias en el bloque de Noticias destacadas.
Una forma sencilla de no perderte nuestras noticias
Añadir EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como fuente preferida es una manera rápida de seguir más de cerca la actualidad que elaboramos cada día desde nuestra redacción.
Con esta configuración, los lectores podrán encontrar más fácilmente:
- Las noticias más relevantes de actualidad.
- Reportajes, entrevistas y análisis propios.
- Información local, nacional e internacional.
- Opinión, cultura, sociedad, deportes, economía, entretenimiento y otros contenidos de interés.
- Coberturas especiales y temas de última hora.
Todo ello sin coste, sin instalar ninguna aplicación adicional y manteniendo el control sobre las fuentes informativas que cada usuario quiere priorizar.
Una apuesta por la información de confianza
Para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, esta nueva función supone una oportunidad para reforzar el vínculo con sus lectores habituales y facilitar que quienes confían en nuestra cobertura puedan encontrarnos de forma más directa en Google.
En un entorno informativo cada vez más amplio, poder elegir fuentes preferidas ayuda a los usuarios a identificar mejor los medios que quieren seguir y a personalizar su experiencia de búsqueda.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN invita a todos sus lectores a añadir la cabecera como fuente preferida en Google y seguir disfrutando de una información rigurosa, cercana y actualizada.
Añade a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN como fuente preferida en Google aquí
- Fnac abandonará su macrotienda del Coso en Zaragoza tras 26 años en ella: una inesperada mudanza en el centro de la ciudad
- Los meteorólogos coinciden: Zaragoza, preparada para la vuelta de las lluvias a partir de esta fecha
- La cafetería de Zaragoza que atrae a clientes desde más de 100 kilómetros solo para desayunar: 'Vienen especialmente aquí
- Nueva infraestructura estratégica: Arcosur se prepara para la prolongación de la que será la avenida más larga de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza abre la puerta a reconvertir el palacio de Fuenclara en un hotel: ya hay varios grupos interesados
- Mercadona pone fecha a la reapertura de una de sus tiendas con más clientela de Aragón, que lleva tres meses cerrada
- Los entresijos del traslado de Fnac en Zaragoza: negociación fallida, estrategia y un “caramelo” en el Coso
- La playa favorita de muchos zaragozanos estrena paseo marítimo tras 14 meses de obras