Los profesores de la pública protestan durante la investidura de Azcón por la concertación del bachillerato en Aragón

Tal y como ya sucediese este miércoles a las puertas de varios institutos, mientras se celebraba la primera sesión del debate de investidura de Jorge Azcón como nuevo presidente de Aragón, este jueves los profesores de la pública han llevado su descontento con la concertación del Bachillerato en la comunidad hasta las puertas del palacio de La Aljafería, donde en esos momentos se celebrara la puesta de largo del dirigente popular.

Bajo el lema "Dinero público para la educación pública", los profesionales de la educación han mostrado una vez más su total desacuerdo con una medida que fue anticipada por la consejera de Educación, Tomasa Hernández, y que ha quedado ratificada y reflejada negro sobre blanco en el nuevo pacto de Gobierno entre PP y Vox.

Una niña y su padre, durante la protesta de este jueves contra la concertación del Bachillerato en Aragón. / Laura Trives

Todas estas protestas se enmarcan dentro de un conjunto de acciones impulsadas por las entidades en defensa de la enseñanza pública -sindicatos, federaciones, organizaciones y fuerzas políticas de izquierdas- para rechazar la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso en Aragón. Además de volver a concentrarse los próximos 6 y 13 de mayo, han convocado huelga los días 19 y 20 del mismo mes para rechazar la medida.

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Asimismo, han organizado asambleas informativas en distintos barrios y localidades y van a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia. En estos momentos están recopilando la documentación y, según informan, se interpondrá la semana que viene.