Un total de 23 colegios de Aragón tendrán que ir al sorteo de plazas: este es el listado de centros

Un total de 23 colegios de Aragón tendrán que realizar sorteo de plazas para ver qué alumnos acceden en 1º de Infantil el próximo curso al haber tenido más demanda que oferta. Se trata de 14 concertados y 9 públicos. Así lo ha comunicado este jueves el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón tras celebrarse la Comisión de Escolarización, que estudia qué centros deben ir definitivamente a la baremación.

Este 30 de abril es, por tanto, una fecha marcada en rojo para muchas familias de Aragón. En la provincia de Teruel, solo tendrá que ir a sorteo el colegio La Fuenfresca, donde hay 9 alumnos pendientes de plaza. En la provincia de Huesca, por su parte, baremarán el Katia Acín de Binéfar (con 14 solicitudes de más) y El Parque, de Huesca, con 10 alumnos pendientes.

El grueso del sorteo se centra, un año más, en la provincia de Zaragoza y, especialmente, en la capital aragonesa. En este sentido, en Caspe baremará el centro Compromiso de Caspe (con 7 peticiones de más); en Ejea de los Caballeros lo hará el Ferrer y Racaj (con 5 solicitudes de más); y el Octavus de Utebo, con seis alumnos pendientes de plaza.

En este último caso, las familias del centro ya han manifestado esta semana su oposición al sorteo ya que aseguran que se disponen de medios y recursos suficientes para poder acoger a todos los estudiantes. Reclaman desde el AMPA Los Prados que llevan años reclamando las tres vías en 1º de Infantil del Octavus.

En Zaragoza capital, los colegios que irán al sorteo serán el Río Ebro -en este caso, según Educación, se está pendiente del aula de 2 años para poder acoger a cuatro alumnos-; Cristo Rey (17 alumnos pendientes); Pilar Maristas (7 alumnos); La Purísima y San Antonio (7 alumnos); Nuestra Señora del Carmen y San José (4 alumnos); Basilio Paraíso (2 alumnos); María Zambrano (10 alumnos); Compañía de María (8 alumnos); Pompiliano (4 alumnos); San Agustín (7 alumnos); Enrique de Ossó (8 alumnos); Salesianos (8 alumnos); Teresiano del Pilar (8 alumnos); La Salle Montemolín (8 alumnos); Sagrada Familia (4 alumnos); Sagrado Corazón Moncayo (6 alumnos); y Santa María del Pilar (17 alumnos).

Cinco nuevas aulas en la provincia de Zaragoza

Por otro lado, la Comisión de Escolarización también ha confirmado la apertura de cinco nuevas aulas en centros de la provincia de Zaragoza. Se trata del Augusta Bílbiis de Calatayud, donde se pasará de 2 a 3 aulas; del Rector Mamés Esperabés, de Ejea de los Caballeros, que también abre un nuevo grupo y llegará a tres; del colegio Hermanos Argensola de Montañana, que podrá acoger a todo el alumnado del barrio rural al abrir una nueva aula para tener un total de dos; del Marie Curie de Zaragoza, donde se contará con tres aulas; y del centro Odón de Buen de Zuera, que también pasará a tres aulas.