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¿De dónde vienen los extranjeros que residen en Aragón? Estos son principales países de procedencia

La crisis del covid y los conflictos internacionales han propiciado su llegada a la comunidad

Una mujer camina por la calle junto a su hijo, en una imagen de archivo.

Una mujer camina por la calle junto a su hijo, en una imagen de archivo. / Europa Press

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Tres son los países que aglutinan la procedencia de los extranjeros que residen actualmente en Aragón, teniendo en cuenta el periodo 2021 y 2025. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, en este tiempo han llegado 47.151 personas de Rumanía, 25.921 de Marruecos y 19.000 de Colombia. Son los tres puntos principales de origen. Sin embargo, si se tiene en cuenta la procedencia general bajo el epígrafe 'otros países de África', la cifra asciende a 27.600 personas, lo mismo que ocurre si se analiza 'otros países de América', donde el dato sube a 22.000 residentes.

La crisis del covid y los conflictos internacionales han propiciado que, en los últimos años, haya extranjeros que han incrementado su presencia en Aragón. Es el caso de Ucrania, con 4.245 personas procedentes de este país en la comunidad en 2024; Colombia o Venezuela. En este último caso, han llegado cerca de 9.000. De Ecuador se registran 4.282; de Perú, 4.764; de China son 6.300; de Cuba unos 2.600; y de Argentina algo más de 2.200.

En menor medida, de Reino Unido han llegado a Aragón 969 personas en los últimos años; de Francia unos 1.600; de Bolivia un total de 358.

Datos nacionales

A nivel nacional, el 24,4% de los 9.464.210 residentes en España a 1 de enero de 2025 nacidos en el extranjero (2.308.073 personas) llegó al país en los dos años anteriores a esa fecha. Y el 12,8%, en el último año.

Entre los principales países, un 34,7% de los nacidos en Colombia que han venido a residir a España, lo hizo en 2023 y 2024. Le siguieron Perú (32,4%) y Venezuela (31,3%). Por el contrario, los nacidos en Bolivia (10,8%), Ecuador (13,1%) y Reino Unido (13,6%) registraron los menores porcentajes de llegadas en los dos últimos años.

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Por su parte, más de la mitad de la población nacida en Bolivia, Rumanía y Ecuador llegó a España en la década de 2001 a 2010 (60,3%, 54,5% y 51,8%, respectivamente). En el caso de Francia, la mayor parte de las llegadas, el 48,2%, ocurrió antes de 2001.

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