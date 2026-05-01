La Aemet alerta a varias zonas de Aragón: amenaza de "granizo menudo" y tormentas en las próximas horas

No parece que el arranque de mayo en Aragón vaya a ser apacible. Con el puente festivo ya lanzado, las tormentas, el granizo y las lluvias van a condicionar los primeros días del mes, al igual que lo hicieron con los últimos compases de abril y, de nuevo, hay varias áreas que parece que van a llevarse la peor parte.

Así sucedió el pasado miércoles en localidades como Lécera, Oliete, Cortes de Aragón y Segura de Baños, donde una intensa lengua de granizo descargó con fuerza y tiñó de blanco sus calles aunque, por fortuna, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar ningún daño. Sí ha habido consecuencias en la carretera A2302 entre Calcena y Trasobares, en Zaragoza, donde un corrimiento de tierra ha obligado a interrumpir y desviar la circulación en ese punto, todavía no recuperada.

Ese escenario meteorológico amenaza con repetirse este viernes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas entre las 14 horas y las 21 horas en dos zonas de Aragón, la Ibérica zaragozana y Albarracín y Jiloca, donde además podría darse "granizo menudo". Además, el órgano avanza que podrían darse acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en estas áreas en tan solo una hora.

La amenaza por las inclemencias del tiempo se prolongarán también a este próximo sábado, aunque se desplazarán al norte de la comunidad. Será en Cinco Villas y el Pirineo donde la Aemet mantendrá sendos avisos amarillos por lluvias -hasta 15 litros en una hora-, tormenta y posible granizo, que podrían venir acompañados también por rachas muy fuertes de viento. En este caso, si no hay cambios en las próximas horas, las alertas se concentrarán entre las 18 horas y la medianoche.

Previsión de tormentas entre las 19 y las 21 horas de este sábado en Aragón / El Periódico de Aragón

Hay que recordar que este tipo de fenómenos meteorológicos llevan implícitos un alto grado de incertidumbre que hace muy difícil precisar con exactitud el punto exacto donde descargará la tormenta, de forma que pueden ser localmente muy fuertes y producir consecuencias severas para las personas y los bienes materiales.

Lluvias generalizadas

Más allá de los efectos más adversos localizados en estas cuatro zonas de Aragón, que en extensión suponen más de un tercio del conjunto de la comunidad, la amenaza de lluvia estará presente en gran parte del territorio. A partir del mediodía no se descartan chubascos en ningún punto de Teruel que, conforme vayan avanzando las horas, parece que también descargarán en Zaragoza y localidades situadas al sur de la capital y norte de la provincia de Huesca, siendo al final del día más copiosas y persistentes en la mitad oriental.

De cara al sábado, las lluvias persistirán en amplias áreas de la provincia oscense y este de Zaragoza durante la madrugada que se irán disipando conforme nos acerquemos a las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la gran nubosidad durante toda la jornada hará que no pueda descartarse que caigan algunas gotas en cualquier punto de Aragón hasta el mediodía.

Las previsiones se recrudecerán a partir de entonces, con tormentas que podrían formarse en la zona del Jiloca y la Ibérica de Zaragoza, afectado a localidades como Daroca, Borja, Calcena y las situadas en la sierra del Moncayo primero y barrer de oeste a este todo Aragón para poner en jaque al entorno de la capital aragonesa, cualquier punto de las Cinco Villas y a los municipios dentro de un triángulo formado por Huesca, Jaca y Barbastro.

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El domingo continuarán las lluvias, intensas por momentos, especialmente en la primera parte del día, en toda la comunidad y con nuevas tormentas en cualquier punto de la mitad norte. Por la tarde podrían perder fuerza e incluso desaparecer en gran parte de Teruel, pero no así en las provincias de Zaragoza y Huesca.