Arranca la manifestación del 1 de mayo en Zaragoza: los sindicatos alzan la voz por los salarios, la vivienda y la seguridad laboral

Miles de personas marchan por las calles de Zaragoza con motivo del 1 de mayo. Los sindicatos principales, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda se concentran desde las 11:00 de la mañana en la plaza Sas de Zaragoza para reivindicar más derechos laborales y mejores salarios.

También para denunciar el riesgo del pacto del Partido Popular y de Vox, que plantea recortar al 50 % las ayudas a las organizaciones empresariales y sindicales, que amenaza con alterar el clima de paz social que reina en la comunidad desde hace años.

En este 1 de mayo, día del trabajo, las concentraciones y manifestaciones se suceden por distintos puntos de la geografía aragonesa, especialmente destacables las convocatorias en las tres capitales de provincia, Huesca, Zaragoza y Teruel.

En esta cita reivindicativa, que llega cuando Aragón tiene los mejores datos de empleo de la última década, las demandas de los sindicatos siguen siendo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y mejorar la seguridad en el trabajo después de dos años trágicos por los accidentes laborales registrados en Aragón.

Con motivo del tradicional Día Internacional del Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO se movilizan bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia' en las tres capitales aragonesas y varias localidades en una jornada que aspira a situar en el centro del debate cuestiones estructurales como el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda, la calidad democrática y las condiciones laborales.

El acceso a la vivienda

Los sindicatos han incidido también en este 1 de mayo en la necesidad de tomar medidas frente al problema de acceso a la vivienda y al incremento de los costes derivados de las guerras, que afectan directamente a los trabajadores de todo el mundo, también a los aragoneses.

“Los incrementos de salarios que hemos negociado en los convenios con las empresas con mucho esfuerzo ya se lo han comido el incremento de los costes de los productos”, ha denunciado gráficamente el líder de UGT Aragón , José Juan Arcéiz.

Preocupación por el pacto PP-Vox

También han expresado su “preocupación” por las cuestiones “más ideológicas” del pacto entre el PP y Vox, ha recalcado Manuel Pina, líder de CCOO, que ha criticado la ausencia de medidas concretas “sobre las cuestiones que verdaderamente preocupan a los aragoneses”.

Batucada durante la marcha del 1 de mayo por las calles de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

Ambos líderes sindicales han mostrado su deseo de que este pacto no suponga el fin del diálogo social en Aragón. “Cuando vamos a reclamar inversiones extranjeras se nos llena la boca hablando de la paz social en Aragón, pero la paz social en Aragón lo es casualidad, es fruto de unos acuerdos que se tienen que seguir produciendo”, ha añadido Arcéiz.

Accidentes laborales

Mención aparte han tenido los sindicatos para denunciar el drama de los accidentes laborales que se han cobrado en los primeros 4 meses del año 12 víctimas. “No puede ser que tengamos estas cifras y no pase nada. Esto no puede seguir así”, ha denunciado Arcéiz, que ha pedido medidas concretas contra la siniestralidad laboral.

Las líderes de IU Aragón, Marta Abengochea, y del PSOE aragonés, Pilar Alegría, han asistido a la manifestación central de Zaragoza. Abengochea ha centrado su mensaje en reclamar “paz y derechos” y Alegría ha reivindicado la mejora de las condiciones laborales, “seguir garantizando salarios estables y dignos” y ha pedido también acabar con la siniestralidad en el trabajo.