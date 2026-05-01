Más cambios en el nuevo Gobierno de Jorge Azcón: Javier Rincón deja Agricultura y será la mano derecha del presidente

El goteo de cambios en el Ejecutivo de Jorge Azcón no cesa en las horas previas a que se conozca la composición definitiva del nuevo Consejo de Gobierno. Poco después de hacerse público que el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, no seguiría en su puesto en esta nueva etapa de coalición con Vox, fuentes cercanas al Partido Popular confirman otro cambio en sus filas motivado por la entrada de la extrema derecha en el Ejecutivo.

La cartera de Agricultura, Ganadería y Alimentación que había ostentado el consejero Javier Rincón desde el verano de 2024 (cuando Vox salió del gobierno) vuelve a pasar a manos de Vox y Rincón pasará a ser la mano derecha del presidente del Gobierno de Aragón.

Javier Rincón será, en esta nueva legislatura, el secretario general técnico (SGT) de la Presidencia del Gobierno, uno de sus hombres de confianza, después de dos años de gestión en Agricultura sin sobresaltos y tras varias crisis resueltas. De perfil técnico, Rincón ha ido sumando enteros en su etapa en el Pignatelli, que comenzó en 2023 de la mano del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, de quien fue secretario general técnico hasta que pasó a ostentar la consejería de Agricultura.

Rincón es uno de los consejeros con mayor perfil técnico, que ha participado en distintos niveles en tres gobiernos del PP en distintas etapas. Arquitecto especialista en Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra (1993) de formación, es funcionario del cuerpo de funcionarios superiores de la Administración de la comunidad autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior de Arquitectos, desde 1994. Y fue jefe de gabinete del Consejero de Economía, Hacienda y Fomento del Gobierno de Aragón de Santiago Lanzuela (entre 1997-1999). También jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas entre 2000 y 2011 y entre 2015-2023. También fue secretario general técnico de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi (2011-2015) y, su etapa anterior a la consejería de Agricultura, secretario general técnico de Hacienda y Administración Pública de 2023 a 2024, con Roberto Bermúdez de Castro.

Azcón saluda a Rincón, el día que tomó posesión como consejero de Agricultura. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Rincón era una de las salidas aseguradas dentro de la actual composición del Gobierno aragonés, al cambiar su área de partido, pero fuentes cercanas al Ejecutivo y altos cargos del PP remarcaban que su labor en Agricultura había sido "impecable" y que su salida del Consejo de Gobierno era una "gran pérdida", tanto para el Ejecutivo como para el partido.

Este movimiento del presidente, que seguirá contando en su círculo más cercano con Rincón, implica a su vez un segundo cambio. Juan Pérez Mas, quien había sido secretario general técnico del presidente desde que comenzó la legislatura, pasará a ser director general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, un puesto que también se espera de gran trascendencia en una legislatura en la que el propio Azcón anunció que no tomarían ninguna medida política que no tuviera el aval de estos servicios jurídicos.

Pérez Mas es letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón desde 1999 y ya fue letrado coordinador en la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón entre 2010 y 2019. Además, ha sido secretario y/o letrado asesor de los Consejos de Administración de sociedades mercantiles públicas autonómicas (SARGA, S.L.U., SODEMASA, SIRASA, ARAGERSA, Parque Tecnológico Walqa, S.A. y Parque Tecnológico del motor de Aragón, S.A.).

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Y entre 2022 y 2023 fue letrado general de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón de la que ahora pasará a ser el director general.