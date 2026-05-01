Jaca llena las calles en el Primer Viernes de Mayo a la sombra del monte Oroel

A la sombra del monte Oroel se han vuelto a reunir miles de jaqueses y visitantes alrededor de la conmemoración del Primer Viernes de Mayo. Con la coincidencia del puente de los trabajadores las calles de la localidad se han desbordado, llenando de fiesta todos los rincones desde la temprana convocatoria para el almuerzo en las proximidades del cementerio y la Ermita de la Victoria.

Una vez visto el ambiente en las calles es probable que esta edición de la recreación histórica supere los registros del pasado año. La entrada triunfal del conde Aznar, a las 12.00 horas, ha sido el momento más emotivo con el canto del himno en la puerta del ayuntamiento.

Por la tarde continuará la actividad con el mercado artesanal y un concierto tributo a La Oreja de Van Gogh. Durante el fin de semana se sucederán actividades para todos los públicos, como juegos tradicionales infantiles, actuaciones musicales y la tradicional chocolatada, manteniéndose el mercado hasta el domingo.

Actos del Primer Viernes de Mayo en Jaca. / El Periódico de Aragón

El ambiente festivo se ha extendido al resto de la semana. En estos días la ciudad ha vestido sus mejores trajes y se presenta a los numerosos visitantes engalanada con banderas del escudo de Jaca colgadas de las calles y balcones. Otra año más los visitantes han quedado sorprendidos con los atuendos medievales de guerreros, labradores y artesanos, unas vestimentas que en las últimas décadas han ganado en vistosidad coincidiendo con las fiestas de recreación histórica que se han hecho tan populares.

Los jaqueses conmemoran, con flores en la cabeza, la victoria de las tropas del conde Aznar Galíndez sobre el ejército musulmán en el año 758. Por eso la cita comienza en el Llano de la Victoria donde dice la leyenda tuvo lugar la batalla.

Cuando las tropas aragonesas estaban a punto de firmar su rendición, aparecieron las mujeres de los soldados armadas con utensilios de cocina. Los musulmanes creyeron que habían llegado ejércitos de refuerzo y huyeron de allí atemorizados.