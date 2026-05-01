José Luis Bancalero, un consejero entre huelgas de médicos y pacientes a la espera

El río Queiles fue uno de los primeros dolores de cabeza a los que se enfrentó el consejero José Luis Bancalero tras su entrada en el Gobierno de Aragón en el mes de agosto de 2023. Un escurridizo protozoo que provocó una crisis de salud pública en el entorno de Tarazona y el Moncayo ante el que tuvo que aplicar su cercanía a la medicina militar con experiencia para calmar las primeras críticas a su gestión. Acostumbrado a los símiles marciales para definir su actividad, aquello solo fue el comienzo de las hostilidades.

Bancalero ha liderado al frente de la consejería de Sanidad un notable cambio tecnológico y ha tratado de disponer con mejor eficacia los efectivos de los que dispone la estructura pública. Sin embargo, al frente desde el comienzo de la gestión de ha encontrado a los sindicatos médicos y profesionales que han marcado su ejercicio con una tromba de huelgas, protestas, plantes y sectoriales en las que se han evidenciado las carencias estructurales del sistema.

Los médicos de atención primaria se han alzado contra su gestión, también los funcionarios por la tardanza en la renovación de los convenios de Muface o los afectados por la aprobación del nuevo estatuto marco de los profesionales en las últimas semanas. Igualmente, se han exigido en la calle mejoras laborales y retributivas. Una virulencia inédita en el sector que Bancalero ha gestionado con mano dura y pocos pasos atrás. En parte, porque algunos de los conflictos que se han levantado en armas no han sido exactamente de su competencia, aunque han revertido directamente en la atención de los pacientes, con miles de operaciones y consultas suspendidas.

Las huelgas y protestas también han servido para evidenciar una querencia por la sanidad privada que ha sido difícil de ocultar. En medio de promesas de reforma, de cambios organizativos en los centros de especialidades y de faltas de recursos se ha tramitado por la vía rápida la puesta en marcha del hospital Quirón de Zaragoza y se ha incidido en los convenios y derivaciones con las clínicas de los grandes grupos de seguros.

Las listas de espera han marcado el debate durante la campaña electoral y han sufrido un deterioro en los últimos, enormemente criticado por la oposición. Pese a todo, siempre ha sido vehemente en su defensa en las Cortes de Aragón de los avances logrados.

Sanidad rural

El gran quebradero estratégico al que se ha enfrentado el consejero ha tenido que ver con la sanidad rural. Los puestos de difícil cobertura, los hospitales periféricos, los centros de salud de los pueblos. Todos ellos copando titulares por la falta de profesionales y los déficits de atención. Bancalero se ha afanado en lograr profesionales para estos puestos, ha subido la oferta económica y ha impulsado la homologación de títulos extranjeros. Por ahora los resultados no son nada visibles.

También ha sido una tónica habitual durante su mandato las salidas airadas de altos cargos del departamento. Han dimitido directores de personal, de hospitales, de servicios y de áreas de salud. En muchos casos se le ha acusado de no dejar suficiente espacio para desarrollar proyectos, argumentos que Bancalero siempre ha rechazado.

Con la vuelta a la actividad profesional y su labor como diputado en las Cortes de Aragón, este melillense verá si finalmente la comunidad opta a ser sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, uno de los proyectos con los que deberá lidiar la persona que entre en el cargo el próximo lunes.