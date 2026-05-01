José Luis Bancalero no continuará al frente de la Consejería de Sanidad en el nuevo Gobierno de Aragón

José Luis Bancalero, hasta ahora consejero de Sanidad, ha comunicado su decisión de no continuar en el Gobierno de Aragón. Dejará el cargo por decisión propia y volverá a ejercer como médico en la sanidad pública, aunque mantendrá su presencia en política como diputado en las Cortes de Aragón por Zaragoza.

Su salida definitiva del ejecutivo autonómico se conoce horas después de la investidura de Jorge Azcón como presidente de la DGA y en medio de las incógnitas sobre cómo quedará configurado el nuevo Gobierno de Aragón. De momento, Azcón no ha desvelado los nombres de los futuros consejeros, aunque se espera que el próximo lunes, en la primera reunión del Ejecutivo, se conozca ya la composición definitiva.

Bancalero informó este pasado viernes al presidente Jorge Azcón su decisión de regresar a su actividad profesional por motivos estrictamente personales. A partir de ahora, compatibilizará el retorno a su plaza de médico en la sanidad pública aragonesa con el desempeño de su cargo de diputado en las Cortes de Aragón por la provincia de Zaragoza en el grupo parlamentario del Partido Popular.

Desde Presidencia agracecen públicamente su trabajo desde su llegada al departamento en 2023. Sanidad ha sido una de las áreas con más presión política y social del Gobierno aragonés, especialmente por la situación de las listas de espera y los problemas de personal que arrastra el sistema sanitario.

Si hay un episodio que ha marcado su mandato es la huelga de médicos. El conflicto, que se viene prolongando desde hace tiempo, ha abierto uno de los momentos más delicados de la legislatura, tanto en materia sanitaria como general.

El último capítulo se vivió precisamente el mismo día que Bancalero comunicó a Azcón esta decisión. Fue una manifestación en el final de la quinta semana de huelga médica en Aragón desde diciembre. El colectivo de médicos y facultativos de la comunidad concluyeron la tercera jornada de paros de esta semana con una marcha por Zaragoza en protesta por su situación.

José Luis Bancalero ha manifestado al presidente su satisfacción y gratitud por la confianza puesta en su persona para gestionar la consejería de Sanidad durante este tiempo y ha remarcado su voluntad de seguir trabajando desde su nuevo cargo político en la defensa e impulso del proyecto que desarrollará el próximo Gobierno de Aragón.

“Ha sido un honor y un orgullo inmensos haber sido consejero en el primer gobierno de Jorge Azcón y haber contribuido a mejorar el estado deficiente en el que nos encontramos la Sanidad aragonesa, que tiene en la calidad de sus profesionales un activo inmejorable para seguir progresando en la atención sanitaria de los aragoneses como el servicio público imprescindible y fundamental que es”, ha dicho.

Bancalero ha querido agradecer también la labor desarrollada por todos sus equipos de trabajo a lo largo de estos dos años y medio de legislatura, tanto en los niveles asistenciales como en todas las direcciones generales.

El presidente Azcón le ha trasladado su agradecimiento por el trabajo desarrollado al frente de la consejería de Sanidad desde agosto de 2023, en el que destacan el esfuerzo por reducir las listas de espera; la mejora sustancial de las condiciones laborales del personal sanitario; la fidelización de médicos en el territorio; la puesta en marcha del nuevo modelo de urgencias en Atención Primaria en Zaragoza (DUAP); o la expansión de la cirugía robótica a las tres provincias, como ha afirmado el Gobierno autónomico en un comunicado.

Asimismo, esta etapa se ha caracterizado por la planificación, construcción y puesta en marcha de infraestructuras sanitarias como el centro de salud Ramón y Cajal en Huesca, el impulso al futuro Hospital Tecnológico Universitario Royo Villanova; o las importantes actualizaciones realizadas en los tres hospitales universitarios de Zaragoza o el nuevo hospital de Alcañiz.