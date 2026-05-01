Miles de personas reclaman en Aragón salarios dignos, vivienda y mejoras laborales: "Estamos aquí para recordar que los derechos no nos los han regalado"

Aragón ha vivido este 1 de mayo una nueva jornada reivindicativa. Miles de personas han salido a las calles para defender sus derechos laborales y reclamar mejoras en sus condiciones de vida. En Zaragoza, el mensaje ha sido claro: los trabajadores no se rinden y seguirán luchando por salarios dignos, más derechos laborales y un acceso real a la vivienda.

Fina Ortiz, trabajadora del sector de limpieza de edificios y locales, denuncia el bloqueo de su convenio colectivo. "Terminamos el convenio el 31 de diciembre. Estábamos negociando cuestiones muy dignas, pero la patronal se levantó de la mesa y el convenio se quedó muerto", explica. Entre sus principales reclamaciones está una subida salarial del 3,5%, frente al 2% que ofrece la empresa. También critica que quieran "incluir el plus de transporte" en el salario base para evitar nuevas subidas ligadas al salario mínimo interprofesional.

Ortiz describe además la precariedad que vive su sector. "Las que trabajamos ocho horas somos unas privilegiadas. La mayoría tiene jornadas de 20 o 30 horas semanales. Es un trabajo duro y físico, y las empresas no sustituyen a las personas que se jubilan. Todo recae sobre las trabajadoras", lamenta.

El sector de la limpieza de edificios, en lucha, este primero de mayo. / PABLO IBÁÑEZ

Por su parte, Rosario Artal, ya jubilada, asegura que lleva toda la vida acudiendo a las movilizaciones del Primero de Mayo. Ha trabajado en la administración, en bibliotecas, en el sector de la hostelería y en el textil. "Es la lucha de la clase trabajadora. Hay muchos derechos por conquistar, y sobre todo hay que evitar perder los que ya hemos conseguido", afirma. También critica la precariedad laboral y "la falta de reconocimiento" de determinados trabajos físicos, especialmente ligados a los cuidados y la hostelería.

"Soy una ‘Charo’, y orgullosa", asegura haciendo referencia a que no le molesta que le identifiquen como mujer feminista y de izquierdas. A pesar de estar ya jubilada, insiste en que "hay que seguir luchando por la sanidad y la educación pública".

Salarios bajos

Desde el sector del metal, Carmen Yago subraya la importancia de mantener los derechos conquistados y seguir avanzando: "Las futuras generaciones son las que lo van a disfrutar. No nos podemos quedar atrás", señala, mientras empuja un carro con sus dos hijos. También pone el foco en el acceso a la vivienda: "Cuando una persona trabaja y no puede independizarse, es evidente que el salario no está bien".

Por otra parte, una trabajadora del sector de la peluquería explica que participa en la manifestación "por los derechos laborales de todo el mundo y por la precariedad que existe". Recuerda que en su ámbito predominan las pequeñas empresas, donde no suele haber comités de empresa y los convenios "son bastante bajos".

Por su parte, Diana Viloria, de CC.OO. Enseñanza en Aragón, denuncia los recortes en la educación pública. "Los centros necesitan muchos más recursos para poder desarrollar su actividad docente en condiciones adecuadas y con la calidad que merece la enseñanza pública", afirma. Además, recuerda que el profesorado aragonés está "entre los peor pagados de España" y reclama mejoras salariales y más inversión en los centros educativos públicos.

Otro de los manifestantes, Javier Usón, quiso recordar el origen de muchos de los derechos laborales actuales. "Estamos aquí para recordar que los derechos no nos los han regalado. Mucha gente luchó antes para conseguirlos y ahora nos toca a nosotros defenderlos para las generaciones futuras", explica. También señala que la situación internacional obliga a mantener viva la reivindicación. "Hay países donde trabajadores que forman parte de cadenas de suministro de marcas españolas ni siquiera pueden manifestarse. Este Primero de Mayo también va por ellos", concluye.