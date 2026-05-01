Los sindicatos se rearman en afiliados y delegados en Aragón pese a la caída de la movilización en la calle

Miles de personas volverán a salir este viernes a las calles de Zaragoza, Huesca y Teruel bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', convocadas por UGT y CCOO con motivo del Día Internacional del Trabajo. La imagen, sin embargo, ya no es la de las grandes movilizaciones de otras décadas. La participación lleva años contenida, lejos de los picos del pasado. Y, sin embargo, el sindicalismo aragonés atraviesa un momento de refuerzo interno que desmiente, al menos en parte, el relato sobre el declive y la desafección social de estas organizaciones.

Los datos fiscales de la Agencia Tributaria ofrecen una pista clara. El número de trabajadores que declara cuotas sindicales en el IRPF ha crecido de forma sostenida en los últimos años y se sitúa en niveles que no se veían desde antes de la crisis económica iniciada en 2008.

En los últimos años, de 2019 a 2023 (últimos datos disponibles), la cifra de contribuyentes que desgrava la aportación que pagan a las centrales ha crecido casi un 9%, hasta un total 76.447 afiliados. En valores absolutos, el número de trabajadores sindicalizados se ha incrementado en más de 6.000 en dicho periodo.

Uno de cada siete trabajadores

La evolución es constante tras el bache de la pandemia y va acompañada de un aumento en la recaudación por cuotas, que supera ya los 10,6 millones de euros. La cuota media es de 140 euros por afiliado, siete euros más que en 2019.

Es un indicador parcial, ya que no todos los afiliados están obligados a presentar la declaración de la renta, pero permite aproximar la penetración del sindicalismo. En Aragón, la afiliación roza el 15% sobre el total de los asalariados (14,8%), que rondaban los 515.000 al cierre de 2023, es decir, uno de cada siete trabajadores. Se trata de una proporción más elevada en el contexto español, donde la tasa de afiliación sindical es del 12,5% sobre el total de la población trabajadora, además de situarse claramente por encima de los mínimos registrados tras la Gran Recesión. El dato refleja una base sindical más amplia en un mercado laboral que también ha crecido con fuerza en los últimos años.

A esa fotografía se suma la que dibujan las propias organizaciones. UGT Aragón sitúa su afiliación en torno a los 35.000 miembros, mientras que CCOO ronda los 33.000. Por detrás, OSTA —tercera fuerza sindical— supera los 5.300 afiliados. Las cifras no son directamente comparables con las fiscales, pero apuntan en la misma dirección, con una base que crece lentamente y que se estabiliza tras años de retroceso.

Refuerzo sindical

El refuerzo sindical también se percibe con claridad en los centros de trabajo. Aragón cuenta actualmente con 11.525 delegados sindicales, frente a los 9.723 de 2019. El incremento, de casi 1.800 representantes, supone un aumento cercano al 20% en un solo ciclo electoral y sitúa la representación en niveles superiores incluso a los de antes de la crisis de 2008. Por provincias, Zaragoza concentra 8.537 delegados, mientras que Huesca suma 1.865 y Teruel, 1.123. La evolución al alza responde al crecimiento del empleo y de las plantillas, especialmente en la capital aragonesa y su área de influencia.

El reparto por organizaciones confirma, con matices, el mismo patrón que hace una década. UGT y CCOO mantienen la hegemonía y concentran en torno al 70% de la representación, aunque siguen cediendo espacio de forma gradual. En términos absolutos, ambas centrales han crecido en número de delegados respecto a 2019, impulsadas por la expansión del mercado laboral, pero su peso relativo continúa descendiendo. Frente a ellas, OSTA consolida su posición como tercer sindicato, con más de 800 delegados en Aragón, muy por encima de los registros que tenía antes de la pandemia. También avanzan otras organizaciones como CSIF o CGT, en un escenario más fragmentado que el de hace una década.

La comparación con 2019 refuerza esta idea. Entonces, UGT y CCOO sumaban cerca del 72% de los delegados; hoy su cuota baja ligeramente -un punto y medio-, mientras crece el bloque de sindicatos alternativos. El cambio es gradual, pero constante, y apunta a una mayor diversificación del mapa sindical sin romper el equilibrio dominante.

Las centrales subrayan además que la participación en las elecciones sindicales ronda el 80%, muy por encima de la que se registra en los procesos políticos. Es uno de los argumentos con los que tratan de contrarrestar la percepción de pérdida de influencia social.

La imagen cambia cuando se mira a la calle. Las movilizaciones del Primero de Mayo han ido perdiendo intensidad en las últimas décadas y se han estabilizado en niveles más discretos. Influyen factores coyunturales, pero el elemento decisivo es la baja conflictividad laboral. España encadena años con el menor número de huelgas desde 2008, en un contexto de creación de empleo y cierta estabilidad en las relaciones laborales.

El contraste es evidente. Mientras crecen la afiliación y la representación, la capacidad de convocatoria en las manifestaciones se reduce. El sindicalismo se hace más fuerte en su estructura, aunque sea meos visible en las calles.