David Vasco, primer aragonés en ganar la Olimpiada Nacional de Geografía: "Tengo mapas de todo el Pirineo, de medio Aragón"

Ya es todo un experto en olimpiadas académicas. El aragonés David Vasco Amigó (2008) fue finalista en la de Matemáticas en 2º de ESO, dos años después obtuvo el cuarto puesto en la de Geología y en 1º de Bachillerato también llegó a la fase final de la de Geología. Pero, aunque no único, su mayor éxito llegó el pasado sábado 18 de abril, cuando se alzó con el oro en la Olimpiada Nacional de Geografía, lo que le convierte en el primer aragonés en ganar esta competición. Además de a esta, este año se ha presentado a la de Empresa, en la que también fue uno de los últimos aspirantes al título.

David Vasco cursa 2º de Bachillerato en el instituto Élaios, en el barrio del Actur de Zaragoza, y desde muy pequeño ha sido un apasionado de la cartografía. "Me llamaba la atención. Tengo mapas de todo el Pirineo, de medio Aragón", comparte, y agrega que, como en los centros no se ahonda en esta asignatura hasta 2º de Bachillerato, él empezó a hacer "investigaciones" por su cuenta.

"En el colegio e instituto se suele dar más importancia a la parte de Historia, y es en 2º de Bachillerato cuando se da Geografía de España y los alumnos pueden descubrirla. Hasta entonces son solo capitales y ríos. Por eso empecé a hacer investigaciones por mi cuenta, porque si no hasta entonces no me habría interesado", comparte. Por eso, cuando era niño empezó a mirar mapas y a googlear, y conforme creció empezó a leer más y más libros.

Y siempre movido por su interés personal. "No he tenido ningún familiar referente que sea un apasionado de la Geografía, pero es verdad que en mi familia nos gusta mucho la montaña y ahí la cartografía es muy importante", explica. Fue también su afán por esta área lo que le llevó a presentarse a la XVII Olimpiada Nacional de Geografía, que se celebró en la Universidad de León y en la que participaron unos 55 estudiantes de todo el país.

"Me lo propusieron desde el instituto, y yo había investigado sobre ella también", relata el joven. El 20 de marzo afrontó la fase autonómica, que consistió en 50 preguntas tipo test y de la que salió como clasificado junto a otros dos alumnos aragoneses, uno del IES La Azucarera y otro del Pedro de Luna. "Nosotros fuimos a León a representar a Aragón", apunta.

David afrontó la competición nacional con tranquilidad. "Me preparé poco, porque con lo que sabía y con lo que había dado a lo largo del curso pensaba que podía ser suficiente. Me repasé las cuestiones sobre el sector primario, secundario y terciario, que todavía no lo habíamos dado", desgrana. Y así llegó a una competición estatal en la que tuvo que enfrentarse a 100 preguntas en un tiempo máximo de una hora y cuarto.

"Había preguntas que no tenía ni idea, algunas que hice más por descarte que por conocimiento. No pensé que me hubiera salido genial, pero salí satisfecho", recuerda. Por la cabeza de David no pasaba el oro, y fue solo cuando otros compañeros compartieron sus malas sensaciones cuando se planteó que "igual había quedado bien".

"Cuando pasaron del quinto puesto desconecté un poco, porque no pensé que me hubiera salido bien", admite el joven aragonés. Señala que había alumnos con un nivel muy alto y gente interesada en la Geografía. "También había los que no se les interesaba mucho pero se les daba bien", puntualiza.