Un laboratorio de Zaragoza analiza 300 muestras de ADN de víctimas de Cuelgamuros para su identificación

El laboratorio zaragozano Citogen, especialista en análisis genético, analizará 300 muestras de ADN de víctimas de Cuelgamuros con el objetivo de lograr su identificación. Lo lleva a cabo después de ganar, hace unos meses, un contrato con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por el que se le ha designado esta tarea, que deberá cumplir durante dos años, a contar desde el pasado mes de octubre. Tras los estudios, Citogen elaborará un informe final con unos registros que pasarán a formar parte del banco de ADN del propio ministerio, que está recopilando toda la información genética para facilitar la identificación de las víctimas.

El objeto del contrato es "un servicio de análisis genético y de interpretación de resultados" que incluirá, según las especificaciones realizadas desde el ministerio del socialista Ángel Víctor Torres, "la extracción de ADN y su cuantificación, el análisis de marcadores STR autosómicos, el análisis de STR del cromosoma Y y el análisis de las regiones hipervariables del ADN mitocondrial". Según la licitación, los estudios se destinarán "mayoritariamente a la identificación de restos esqueléticos humanos exhumados de las criptas del Valle de Cuelgamuros". El ministerio advierte de que "puntualmente y cuando se requiera", las tareas de Citogen se podrían extender al estudio de "restos humanos de potenciales familiares exhumados de otras localizaciones".

"Los análisis genéticos se realizarán sobre 300 muestras dubitadas (restos óseos de identidad desconocida) que deberán recogerse directamente desde las criptas del Valle de Cuelgamuros, o desde alguna otra dependencia de la Administración General del Estado", avisa la licitación.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señala que la empresa deberá registrar "el perfil genético obtenido en el Banco Estatal de ADN y elaborará un Informe final que describa las actuaciones realizadas, los análisis genéticos practicados y las posibles identificaciones obtenidas".

A partir de ese momento, será el ministerio quien tenga "los derechos de explotación de la propiedad intelectual sobre su contenido" y será, por lo tanto, el responsable de llevar a cabo acciones que necesiten de "los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, así como de publicación científica".

Un técnico raspa un hueso, para extraer el ADN y poder analizar las pruebas. / CITOGEN

"El laboratorio deberá remitir informes parciales trimestrales que den cuenta del estado de los trabajos realizados hasta la fecha, del grado de cumplimiento de los objetivos previstos, así como de cualquier incidencia relevante que se haya producido hasta ese momento", precisa el contrato, que también señala que los trabajos deberán llevarse a cabo "en uno o varios laboratorios debidamente acreditados" y que también será Citogen quien "asuma la recogida de muestras de los restos humanos exhumados".

El trabajo de Citogen consistirá en "la limpieza mecánica mediante abrasión controlada y lavado posterior, conforme a estándares forenses, seguida de descontaminación por radiación ultravioleta", antes de procesar las muestras y extraer el ADN con "los métodos adecuados para restos esquelético, debidamente acreditados, realizando un mínimo de dos extracciones por muestra, de forma que se garantice la calidad y autenticidad exigidas para obtener un perfil genético adecuado para la identificación". Unas especificaciones que luego irán a más con un análisis mucho más exhaustivo en laboratorio, y con una decena de pruebas diferentes, con el objeto de recibir la mayor información posible para que el registro en el Banco de ADN del Gobierno de España ayude a encontrar o vincular con los familiares que buscan a sus víctimas represaliadas.

El contrato lo ganó la empresa zaragozana por ser la mejor oferta por precio y servicio a prestar. Citogen se hizo con la licitación por 66.470,25 euros (80.429 euros con IVA incluido). La firma de la capital aragonesa rebajó el valor ofertado desde el ministerio en una cantidad nada desdeñable. Política Territorial y Memoria Democrática sacó el contrato por 94.857,50 euros (114.898,58 euros con IVA incluido).