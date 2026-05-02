La opinión de los expertos sobre la propuesta fiscal de PP y Vox: "El impuesto de Sucesiones lleva camino de desaparecer en Aragón"

El primer punto del acuerdo firmado entre el Partido Popular y Vox para la gobernabilidad de Aragón durante los próximos cuatro años recoge la una propuesta de rebaja fiscal que afectará a impuestos como el IRPF, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados o el de Emisiones contaminantes. Una batería de rebajas impositivas que acabará afectando a la recaudación de las arcas autonómicas, pero que más de una semana después de hacerse público el acuerdo, sigue sin concretarse monetariamente.

Las cifras del último ejercicio presupuestario señalan que los impuestos elegidos para abordar esta rebaja fiscal son de los que consiguieron una mayor aportación a la Hacienda aragonesa. Empezando por el IRPF, que recaudó 2.190 millones para los presupuestos aragoneses, y siguiendo por Sucesiones y Donaciones, que dejó en 2025 un total de 129 millones de euros en ingresos (seis menos de los que se habían presupuestado inicialmente). En el caso de Actos Jurídicos Documentados, las cifras de 2025 reflejan una recaudación de 82,7 millones de euros, casi 20 más de los previstos inicialmente.

En el caso del impuesto de emisiones contaminantes, que el pacto plantea suprimir "desde el ejercicio 2027", la recaudación en 2025 fue de 14,9 millones de euros (frente a los 12 que se habían recaudado inicialmente). En lo que llevamos de año, ya ha recaudado más de 4 millones de euros que se restarían de la contabilidad autonómica a partir del próximo ejercicio.

A falta de los datos oficiales del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, algunos expertos auguran que el conjunto de rebajas fiscales dibujadas en el acuerdo de gobierno tendrán un "impacto recaudatorio notable", esencialmente, "en el IRPF y Sucesiones", y matizan que entre los impuestos más vinculados a la lucha contra la despoblación y el mantenimiento de vecinos en las zonas rurales el efecto será "más limitado". En el caso de la eliminación del impuesto medioambiental sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera, los expertos muestran sus dudas por la "falta de justificación" para su supresión, más allá del impacto recaudatorio del entorno de los 14 millones que tendrá en las arcas autonómicas.

Un grupo de zaragozanos cruza por un paso de peatones. / RUBEN RUIZ

El impacto en la recaudación del IRPF: "Puede ser elevado"

"El impacto en la recaudación del IRPF puede ser elevado a lo largo de la legislatura, porque el pacto plantea la rebaja del 0,25% cada año, durante los cuatro años de legislatura, para los tramos de renta inferiores a 52.500 euros, pero que se notará también en las escalas superiores", señala Julio López Laborda, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza.

Según indica el acuerdo, la primera rebaja se incorporará en el ejercicio de 2027, coincidiendo con el primer presupuesto que prevé aprobar la coalición del PP y Vox.

Por otro lado, la propuesta también incluye deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento o adopción de hijos en un intento por favorecer la natalidad, con una deducción de 1.000 euros por el nacimiento del primero; de 1.500 por el segundo; y de 2.500 de deducción por el nacimiento o adopción del tercer o sucesivo hijo. "Ahí puede haber un aumento potencialmente importante de las deducciones", concreta López Laborda.

"Sucesiones va camino de desaparecer"

El catedrático en Economía Pública de la Universidad de Zaragoza pone el foco en otra de las rebajas fiscales previstas, que ya se llegó a anunciar en 2023, pero que no llegó a concretarse después de la salida de Vox del Gobierno aragonés y las sucesivas prórrogas presupuestarias en 2025 y 2026.

Es el caso de la bonificación al 99% del impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo II, a partir del ejercicio 2027. Este impuesto recaudó en 2025 un total de 129 millones de euros en Aragón y, con esta reforma, se limita gran parte de su capacidad recaudatoria.

"El impuesto de Sucesiones y Donaciones va camino de desaparecer con esta reforma: la bonificación al grupo II supone bonificar el impuesto a los cónyuges, hijos mayores de 21 años, y ascendientes (padres y abuelos), que son quienes principalmente lo pagan", señala López Laborda. "Tendrá un efecto potencialmente importante a nivel de recaudación", confirma el catedrático, que explica que ahora el pago del impuesto quedará limitado a tíos, sobrinos, parientes lejanos o, directamente, a no familiares.

Además, prevé que esta reforma tenga un impacto, también, en otras prácticas para la cesión de herencias de padres a hijos, como las donaciones en vida o los préstamos. "Sencillamente, ya no harán falta porque no habrá que pagar apenas por recibir la herencia", constata.

Esta situación, asegura, "plantea un problema grande de equidad". "Hay un problema evidente de equidad entre quienes puedan vivir de las herencias, que no tendrán que pagar, y quienes tengan que vivir de su trabajo, que tendrán que seguir pagando sus impuestos por las rentas del trabajo", añade.

Por otro lado, considera que la reforma del impuesto Actos Jurídicos Documentados, esencialmente vinculado a la compraventa de viviendas, puede tener el efecto que busca y facilitar su acceso a los jóvenes menores de 36 años. "Algunos investigadores piden que se adopten este tipo de medidas, el único problema que puede surgir es que el ahorro en impuestos se acabe trasladando a un aumento de los precios", alerta.

En este caso, el acuerdo PP-Vox plantea la reducción del 1,5% al 1% en el impuesto de AJD, y hasta el 0,3% para las familias numerosas, y plantea tipos reducidos para viviendas con un valor de adquisición de hasta 225.000 euros. Por un lado, prevé un tipo del 0,45% para familias numerosas, y para jóvenes menores de 36 años, personas con discapacidad igual o superior al 65% y para víctimas de la violencia contra la mujer, un tipo del 0,75%.

Noticias relacionadas

En definitiva, está por concretarse el alcance de la rebaja fiscal que prevé aplicar el nuevo Gobierno PP-Vox, y también si finalmente se ejecuta por completo o, como en 2023, hay cuestiones que se quedan en el tintero.