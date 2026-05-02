El precioso pueblo de Teruel donde puedes ver preciosas cascadas y huellas de dinosaurios gigantes

La belleza de Aragón se encuentra presente hasta en los municipios fronterizos con Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla La Mancha o Navarra. El último pueblo de Teruel antes de Valencia se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de todo el turismo de la comunidad. Rodeado de naturaleza y muy lejos del turismo masivo, Riodeva combina paisajes espectaculares, patrimonio rural y una historia ligada al mundo de los dinosaurios.

El pequeño municipio de Teruel con tan solo 113 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca gracias a su entorno natural. El pueblo está atravesado por el río que le da nombre y ha esculpido un paisaje de gran belleza. El paraje natural más característico de Riodeva son Los Amanaderos, que incluye un sendero que recorre un conjunto de salto sd eagua de distintas alturas y características geológicas y geomorfológicas. El río Riodeva, que desemboca en el Turia, dibuja espectaculares saltos que van desde los 10 metros hasta los 48 conocido como el 'Salto de La Yegua o la Cascada de las Ninfas".

Descenso del Río Riodeva / AYUNTAMIENTO DE RIODEVA

Otra zona del pueblo donde el agua es protagonista es el Molino Montereta. El río Riodeva forma piscinas naturales en las que te puedes bañar durante los meses de verano que están muy cercas al 'Molino Montereta' convertido en la actualidad en el Centro de Interpretación del Río Eva y Los Amanaderos.

El dinosaurio más grande de Europa

Pero si hay algo más allá del agua que ha logrado situa a Riodeva en el mapa de España es su relación con los dinosaurios. Aquí se descubrieron algunos de los restos más importantes de Europa, como el Turiasaurus riodevensis, considerado uno de los dinosaurios más grandes encontrados en el continente. Este hallazgo ha convertido al municipio en un referente para los amantes de la paleontología, que pueden conocer más sobre estos gigantes prehistóricos a través de rutas y recursos interpretativos en la zona.

Interior de Titania / DINÓPOLIS

En Riodeva se encuentra Titania, una de las sedes de Dinópolis y tiene como tema principal el gigantismo. En el centro se puede ver una réplica a tamaño natural de la mitad anterior de su esqueleto. Además, se puede aprender a partir de las rocas y estratos de Riodeva cómo era el paisaje donde vivían los dinosaurios hace 150 millones de años.

El casco urbano de Riodeva también merece una visita pausada y tranquila. Sus calles conservan la esencia de los pueblos de montaña de Teruel con arquitectura tradicional y un ambiente tranquilo que invita a desconectar. Entre sus puntos de interés se encuentra la ermita de la Purísima Concepción de estilo neoclásico del siglo XIX.

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Casco urbano de Riodeva / TURISMO COMARCA DE TERUEL

Otro de los atractivos de este destino es su cercanía a otros puntos turísticos de interés en la Sierra de Javalambre, lo que lo convierte en una opción ideal para una escapada de fin de semana. Por ejemplo, desde Riodeva se puede visitar el Parque Natural de la Puebla de San Miguel y su pico 'Peña del Águila' donde se encuentra la zona de mayor explotación minera. También son interesantes las Casas de Altamira en Ademuz y las Minas de Azufre de Libros, una joya escondida bajo las antiguas casas de los mineros que trabajaron a pleno rendimiento hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial.