Una tromba y algo de granizo sorprende a Casetas, Utebo y Monzalbarba y obliga a los vecinos a achicar agua

Los vecinos de la zona de Casetas, Utebo y Monzalbarba se han visto sorprendidos durante la sobremesa de este sábado por una intensa tromba de agua, con granizo incluido en algunos momentos, que ha descargado con fuerza en varios puntos del entorno de Zaragoza. Estas han sido las zonas más afectadas, donde en apenas unos minutos se han registrado importantes acumulaciones de agua, calles anegadas y algunos problemas en viviendas y garajes. En Utebo se han registrado hasta 50 litros de agua por minuto. Afortunadamente, el episodio ha sido breve.

El aguacero, muy intenso aunque breve, ha sorprendido a muchos vecinos en plena tarde. La lluvia cayó con tal fuerza que el agua llegó a superar los bordillos en varias calles de Casetas, dificultando el tránsito y provocando escenas poco habituales.

En Casetas, como han informado a este periódico, uno de los puntos más complicados se ha vivido en la calle Baleares, una vía de acceso al centro de salud, donde se han producido inundaciones que han obligado a actuar rápidamente. También se han registrado incidencias en ascensores y bajos, con vecinos sacando agua para tratar de contener la entrada de agua, que ha llegado hasta algunos ascensores.

Una rama ha caído sobre un coche en Casetas. / Servicio Especial

La imagen más repetida durante la tarde ha sido la de la ayuda vecinal. Residentes de la zona se han organizado para colaborar en las tareas mientras llegaban los servicios de emergencia. “Entre todos hemos ido solucionándolo poco a poco”, han explicado algunos afectados.

Además, la tormenta ha provocado la caída de una rama sobre un vehículo estacionado, causando daños materiales. Afortunadamente, no se han registrado daños personales.

En Utebo, la peor parte ha caído en la zona de Malpica, donde se han producido la rotura de ramas y la obstrucción de las alcantarillas. Afortunadamente, la situación está controlada y no ha habido que lamentar males mayores.

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Los bomberos se han desplazado hasta las zonas afectadas para hacerse cargo de las incidencias y revisar los puntos más comprometidos.