¿Quién es Ángel Sanz Barea, el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón?

Ángel Sanz Barea es la persona escogida por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para relevar a José Luis Bancalero, al frente de una de las carteras más complicadas del Ejecutivo autonómico: la de Sanidad. Sanz Barea, a diferencia de sus dos predecesores, no es sanitario de profesión, si bien ha ocupado puestos relevantes al frente de los sistemas públicos de salud aragonés y navarro. Tiene un perfil técnico con el que el PP va intentar apaciguar los ánimos de un sector, el de los médicos, que está levantado en armas.

Ángel Sanz ya formaba parte de la anterior estructura del Gobierno de Aragón, con el PP en solitario. Era director gerente de AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), que dependía del departamento de Hacienda que dirigía y dirigirá Roberto Bermúdez de Castro. El futuro consejero de Sanidad pertenece además al cuerpo de funcionarios superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, escala de Titulados Superiores de Informática desde 1989.

Responsabilidades previas

En el ámbito sanitario cuenta con experiencia, pues ha ocupado responsabilidades en el pasado. Fue director gerente del Servicio Aragonés de Salud entre los años 2014 y 2015 y, previamente, entre 2011 y 2013, estuvo al frente del Servicio Navarro de Salud. Antes, Sanz Barea fue director gerente de la sociedad pública Trabajos Catrastales S.A. (2007-2011), consejero delgado de la sociedad pública Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra S.A. (2007-2009), director general para la Sociedad de la Información del Gobierno de Navarra (2003-2007) y director general de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra (1996-2003).

El nuevo consejero de Sanidad es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, graduado en Programa de Dirección General por el IESE de la Universidad de Navarra y cuenta con un máster en Catastro y Urbanismo por la Universidad de Jaén. Ha realizado cursos específicos en telecomunicaciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el ámbito de la sanidad pública en la Universidad de Deusto.

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Entre los años 1989 y 1996 fue Jefe del Centro de Proceso de Datos del Gobierno de Aragón y, desde el año 2015 desempeñó el cargo de Jefe del Servicio de Tecnologías de Información e Infraestructuras de Justicia en el Gobierno de Aragón.