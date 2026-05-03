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¿Quién es Arancha Simón, la nueva consejera de Agricultura del Gobierno de Aragón?

Más de 20 años en Riegos del Altoaragón sostienen la elección de la ultraderecha, que apuesta por un perfil técnico para una consejería que ya gestionó hace tres años

Arancha Simón, en la toma de posesión como diputada de las Cortes de Aragón.

Arancha Simón, en la toma de posesión como diputada de las Cortes de Aragón. / CORTES DE ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Arancha Simón (Zaragoza, 1979) será desde este lunes la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón. Simón es una de las tres responsables de cubrir la cuota Vox en la segunda intentona del PP de gobernar con la ultraderecha en la comunidad autónoma. La diputada por Huesca se estrenó en política hace un par de meses, al formar parte de la nueva composición de las Cortes de Aragón, y salta hasta el Gobierno autonómico para aportar el perfil técnico que Vox quiso transmitir desde la formación de las listas electorales y con la elección de estas tres consejerías a asumir.

La obsesión de la ultraderecha en la última campaña electoral ha sido la inmigración, pero también el sector primario y el medio ambiente, dos caladeros de votos que los de Santiago Abascal han sabido rentabilizar en todos los comicios autonómicos recientes. Con Simón, y con Luis Biendicho, que asumirá la cartera de Medio Ambiente y Turismo, Vox presenta dos perfiles de gestión para dos consejerías capitales para la comunidad autónoma.

Técnico superior especialista en Explotaciones Agropecuarias por la Escuela de Capacitación Agraria de Huesca. Especialista en gestión de regadíos con más de 20 años de trayectoria profesional en el sistema de Riegos del Alto Aragón.

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Desarrolló su carrera profesional en la gestión operativa de grandes comunidades de regantes y participó en la dirección de obra del Embalse de Montearagón (2004). Es actualmente alumna del Máster de Postgrado en Derecho de Aguas de la Universidad de Granada, en su IV Edición

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