Azcón refuerza a su equipo directo en la vuelta de Vox al Gobierno de Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, pondrá en marcha a su Ejecutivo esta misma mañana. Los nueve consejeros, seis del PP y tres de Vox, se pondrán a las órdenes de un presidente que ha priorizado a su núcleo duro, con galones y responsabilidades en el Pignatelli, y ha dejado hacer a la ultraderecha en la elección de sus personalidades. Menos de dos años después de que el primer pacto PP-Vox saltara por los aires en el verano de 2024, las dos derechas vuelven de la mano al Pignatelli con la promesa de mantener el Ejecutivo autonómico vivo durante los próximos cuatro años.

Un Gobierno aragonés que cuenta con dos alas muy diferencias y de las que se espera la misma comunión que han logrado transmitir en las sesiones de investidura.

Por un lado, el espacio popular. Cerca de Azcón se mantiene Mar Vaquero (vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura), Roberto Bermúdez de Castro (consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública) y Octavio López (consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial). El archiconocido núcleo duro de Azcón sigue a la vera del presidente sin apenas cambios. Solo el obligado de Vaquero, que se aparta de la gestión económica de la DGA y tomará un perfil más institucional y político, siendo el rostro y la voz del Gobierno y gestionando las relaciones del Ejecutivo y la actividad parlamentaria, una de las habilidades de la exalcaldesa de María de Huerva.

El núcleo duro del presidente Azcón, con Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Vaquero deja a un lado la economía porque la asume Eva Valle, en una cartera que tendrá el apellido de Competitividad y Empleo. Valle, economista del Estado y hasta hace poco asesora de alto nivel en el Banco de España, fue el fichaje anunciado por Azcón para el nuevo Gobierno, a cinco días de las elecciones. La pérdida de escaños y la irrupción de Vox ha obligado a ajustar al presidente popular, que confía en «el talento y la experiencia» de Valle para seguir aupando la pata económica de la DGA, muy alabada durante la gestión de Vaquero.

El otro cambio, también obligado, es el de Carmen Susín. La oscense asume la dirección de Educación, Ciencia y Universidades. Lo que eran dos consejerías ahora es una –Cultura se mueve a Presidencia– bajo el mando de Susín, que tuvo que lidiar con otro departamento complicado como es Bienestar Social y Familia. Las exigencias de Vox, que reclamaron esa cartera para tener una mayor influencia sobre la gestión de la inmigración, obligaron a encajar las piezas y recompensar así la gestión de Susín en la pasada legislatura.

Vox vuelve al Gobierno de Aragón

Y del ala popular, a la de Vox. La ultraderecha vuelve al Gobierno autonómico con su cara más reconocida en la comunidad y con dos fichajes de claro perfil técnico.

Alejandro Nolasco vuelve a ser vicepresidente del Gobierno de Aragón. Se encargará de gestionar Desregulación, la nueva cartera inventada por Vox para los Gobiernos autonómicos, y Bienestar Social y Familia, un hueso duro en la gestión diaria de cualquier Ejecutivo. La consejería es prácticamente la misma que en Extremadura asumió Óscar Fernández, líder de la ultraderecha en esa comunidad. Pese a los rumores, Nolasco seguirá siendo la referencia de Vox en la comunidad autónoma por los próximos años.

Nolasco seguirá siendo la cara política de la ultraderecha en la comunidad, pero tendrá como compañeros de partido en el Consejo de Gobierno a dos personas que destacan por su perfil técnico.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, en las Cortes. / JAIME GALINDO

Arancha Simón será la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la nueva DGA. Con más de dos décadas de experiencia en Riegos del Altoaragón, su nombre aparecía desde hace un par de semanas en las quinielas que tanto costó resolver a la propia dirección de Vox, que buscó candidatos en todas partes. Simón presenta un perfil experto en la gestión agrícola, en especial del agua y los regadíos, compromisos del pacto PP-Vox.

Luis Biendicho será el otro consejero, a cargo de Medio Ambiente y Turismo. Sonó para Agricultura, al haber sido secretario general técnico (SGT) de Ángel Samper en la primera vez de Vox en el Gobierno aragonés. Letrado de la comunidad autónoma, fue una pieza vital desde esa segunda fila en los once meses de Vox en la DGA y artífice de las peticiones de la ultraderecha en la reforma de la Ley de Agricultura Familiar. Biendicho estará al frente de una consejería con proyección desde el turismo y mucha gestión en materia medioambiental, con el Inaga como referencia.

Los diez representantes, presidente y consejeros, celebrarán esta mañana el primer Consejo de Gobierno. En él se prevé que aprueben una elevada nómina de altos cargos, sobre todo directores generales, para que el Ejecutivo autonómico comience a rodar hoy mismo. Azcón ya anunció en la segunda sesión del debate de investidura que este primer cónclave entre consejeros dará el visto bueno al PIGA (Proyecto de Interés General Autonómico) de la expansión de Amazon Web Services por todo el territorio. Será el visto bueno definitivo a que el gigante tecnológico estadounidense afiance su proyecto en la comunidad, con el que contempla levantar más de 30 edificios vinculados a los centros de datos.