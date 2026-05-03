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Comienza la recogida de la cereza en Aragón: «El problema de la mano de obra es continuo»

El productor de cereza del Cinca Medio Javier de Pablo indica que la contratación de empresas de trabajo temporal se consolida como una opción para asegurar la recolección

El mediocinqueño Javier de Pablo es el propietario de Fincas Albalate.

El mediocinqueño Javier de Pablo es el propietario de Fincas Albalate. / El Periódico de Aragón

David Chic

David Chic

Zaragoza

La campaña de recogida de cereza temprana comenzará este lunes en los invernaderos de Albalate de Cinca. Las perspectivas son buenas, pero entre los frutos más precoces se espera una merma de casi el 30% debido a las condiciones climáticas. Algo que se mejorará en los próximos meses. «Esperemos que el resto de la cosecha sea normal», señala el propietario de la finca, Javier de Pablo. Las lluvias de estos días, sin embargo, amenazan con rajar los frutos que se encuentran en el exterior.

Esta campaña está marcada por el decreto de regularización de extranjeros. «El problema de la mano de obra es continuo, lo había y lo sigue habiendo», destaca el fruticultor que suele necesitar todos los años unos setenta temporeros para recoger toda la producción de cerezas. «Que haya más gente bien documentada siempre es bueno», reconoce.

En los últimos años los propietarios de las fincas se han encontrado con un gran control desde Inspección de Trabajo por la duplicidad de contratos, algo que esperan que se pueda solucionar con este proceso extraordinario. «En los últimos años hemos ido con un miedo a trabajar terrible porque contratas a veinte personas y al día siguiente dos de ellas no son las mismas. Tienes que hacer tú de policía, hacer la documentación y cuando llevas a unos pocos es factible, pero para los que emplean a doscientos les es imposible y no queremos asumir esos riesgos», asegura el propietario de Fincas Albalate.

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En el caso de De Pablo en los últimos años está recurriendo a empresas de trabajo temporal para cubrir sus cuadrillas, uno de los cambios más significativos que se ha vivido en la recogida de la fruta. «Para nosotros es lo más cómodo porque suelen llevar un control más estricto», reconoce. Aunque eso sí, siempre que cumplan con las garantías ya que también están proliferando los engaños y estafas en este campo. Una situación desagradable que afecta a los propios migrantes y a los fruticultores. «Se han creado muchos negocios por gente que ha visto que había dinero, y eso es lo más peligroso. Lo fundamental es que la firma esté consolidada y tenga experiencia, de esta forma los trabajadores llegan al campo con todos los cursos de prevención de riesgos y de primeros auxilios en regla, eso es algo que da mucha más confianza», detalla.

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