El pueblo de Huesca que dio cobijo a Isabel II, se convirtió en un referente del cine y ahora es la capital del techno

Aragón siempre se ha considerado una tierra de paso, con Zaragoza como puntal situada a 300 kilómetros de los dos polos económicos más potentes de España: Madrid y Barcelona. Hay muchas localidades que nacieron como refugio de viajeros que recorrían de punta a punta la Península Ibérica. Pueblos unidos a la carretera que vieron cómo su vida cambiaba por completo con la creación de las autopistas o, más tarde, con su liberalización, desapareciendo casi por completo del mapa de transportistas y viajeros después de mucho tiempo formando parte de su rutina.

Uno de los municipios que ganaron fama desde la época romana por ser un lugar de paso frecuente para tropas y comerciantes, dada su peculiar situación de encrucijada entre las vías que comunicaban Tarraco, Ilerda, Celsa y Caesar Augusta, es Candasnos. Este pueblo, situado entre los alrededores del desierto de Los Monegros y los primeros campos de cultivo de regadío, incluso llegó a acoger en su día a una comitiva de Isabel II, que necesitaba hacer una pausa en su camino para beber agua.

A pesar de ser una zona de secano, el agua forma parte fundamental de Candasnos, donde se encuentra la Balsa Buena, una singular y antigua obra que recuerda la vida de los pueblos en los años pasados. “Fue construida por los romanos y todavía sigue siendo utilizada para abastecer de agua el pueblo en épocas de sequía”, explican desde la Comarca del Bajo Cinca. En el término municipal es fácil encontrar otras balsas utilizadas por los habitantes para sobrevivir a las duras sequías de antaño, como la Balsa del Tejar, Sas o Reguladora.

La Balsa Vieja de Candasnos / AYUNTAMIENTO DE CANDASNOS

Otra zona interesante con el agua como protagonista es el Hondo de la Unilla, a 15 minutos del pueblo, donde se encuentra una pequeña laguna en la que viven numerosas aves acuáticas que se refugian durante los periodos migratorios. A las afueras de la localidad también se encuentran dos puntos muy interesantes, como la ermita de San Bartolomé, con una preciosa panorámica desde su cerro, y un pozo de hielo. Además, en los últimos años se han consolidado estos espacios como algunos de los grandes atractivos naturales y patrimoniales del entorno de Candasnos.

Una unión al western

Lo que mucha gente desconoce es la pasión cinematográfica que se vive en Candasnos. Al igual que otras zonas de Los Monegros, el pueblo está muy ligado al cine desde los años 60 gracias a la grabación de varios spaghetti western. Por ejemplo, cerca del pueblo estaba La Portellada, un escenario único donde se llegó a construir un rancho típico de Estados Unidos.

Gracias a toda esta historia cinéfila, el Ayuntamiento y la Comarca del Bajo Cinca recuperaron el antiguo cine que gestiona la asociación cultural Cine Candasnos. Este recinto, con una capacidad para 140 personas y una intensa actividad los fines de semana, cuenta con las antiguas butacas del Cine Palafox de Zaragoza.

Ayuntamiento de Candasnos / AYUNTAMIENTO DE CANDASNOS

El casco urbano de Candasnos está repleto de ejemplos arquitectónicos de carácter aragonés. El Ayuntamiento y otras casas solariegas mantienen escudos heráldicos en sus fachadas. El edificio más impresionante del pueblo oscense es, sin duda, su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con una bonita torre que se ve a kilómetros de distancia. Cabe recordar que el actual Candasnos estuvo secularmente vinculado al Real Monasterio de Sijena desde su fundación hasta la desamortización de Mendizábal en 1835.

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Iglesia de Candasnos / BAJO CINCA

Candasnos también se puede considerar la capital del techno cada verano. Y es que en el término municipal se celebra a finales de julio el Monegros Desert Festival, uno de los eventos de música electrónica más importantes de Europa en medio del desierto.