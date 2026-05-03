La elección de consejeros de Vox en el Gobierno de Aragón: los deberes, a última hora

En 24 horas, los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón tomarán posesión de su cargo, se estrecharán las manos y celebrarán su primer Consejo de Gobierno para nombrar a no pocos altos cargos y dar el visto bueno al PIGA de expansión de Amazon Web Services en la comunidad. Seis representantes del PP, que el presidente Jorge Azcón sabe, pero no cuenta, y tres de Vox, que ni cuentan ni tienen del todo claro en la ultraderecha.

Las diferencias internas entre las dos formaciones que sostendrán al Gobierno autonómico durante los próximos cuatro años, si nada extraño ocurre por el camino, han salido a la luz en la composición de los equipos. Al PP le sobra gente, afirman voces dentro del Gobierno autonómico y del propio partido. La reducción de escaños y de peso en el nuevo Ejecutivo ha obligado a hacer ajustes de plantilla en todos los niveles. El problema de Azcón era por exceso de personas y defecto de sillones. Para Vox, el contrario.

El jefe del Ejecutivo autonómico, primer popular que repite en el sillón presidencial, descartó pronto a Manuel Blasco, por jubilación, y a Tomasa Hernández y Claudia Pérez Forniés, que seguirán en las Cortes de Aragón como diputadas conservadoras. Tres bajas y un alta, la de la economista Eva Valle, anunciada de Alberto Núñez Feijóo y con plaza reservada en Economía. Un órdago en plena campaña electoral sobre el que ha tenido que reajustar un gabinete menguado por la pérdida de dos escaños y el subidón de Vox.

A última hora y por «razones estrictamente personales» se caía José Luis Bancalero, que compaginará su carrera profesional con la representación en las Cortes autonómicas. Nombres como Pilar Borraz o Nuria Gayán suenan para hacerse con un departamento complejo y que elevaría la cuota femenina del PP en el Gobierno respecto a la pasada legislatura.

Azcón seguirá escoltado por Mar Vaquero, que tomará un perfil más político desde el área de Presidencia, Octavio López y Roberto Bermúdez de Castro. El núcleo duro se mantendrá intacto y en áreas prácticamente inalteradas a las funciones dirigidas hasta hace unos días. El presidente aragonés añade a ese grupo cercano a Javier Rincón, que será su secretario general técnico (SGT). Rincón fue consejero de Agricultura, área que ahora gestionará Vox, y SGT de Bermúdez de Castro en Hacienda en el comienzo del ciclo político, cuando la ultraderecha formaba parte del Ejecutivo aragonés. También se mantiene Carmen Susín, que probablemente cambiará de Bienestar Social a Educación.

El PP tiene claro el quién y el dónde y calla desde hace días por respeto a su socio de Gobierno. Durante la semana, en los pasillos de La Aljafería o en los corrillos tras la toma de posesión, el murmullo sobre los representantes de Vox se hacía con todas las conversaciones. Los populares quieren transmitir normalidad desde el primer momento y no oficializarán a su gente hasta que Vox no les haya facilitado quién es el encargado de asumir cada área.

El núcleo duro del presidente Azcón, con Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López. / MIGUEL ANGEL GRACIA

La ultraderecha se ha tomado con la necesaria calma la elección de sus tres consejeros. Admiten voces internas de Vox en la comunidad que han hablado con decenas de personas en busca del perfil idóneo. Y que los responsables de la formación en Aragón actúan como primer «filtro» antes de enviar currículos y referencias a Madrid. El equipo más cercano a Santiago Abascal, como hicieran con la campaña electoral, la negociación con el PP y con toda la vida orgánica del partido, decidirá el nombre y el cargo de los tres representantes de Vox en el Pignatelli para la legislatura.

Sí insisten desde el partido ultra en que las listas ya se hicieron pensando en el Gobierno de Aragón. Y que varios diputados tienen dilatadas carreras profesionales en áreas como agricultura o medio ambiente, dos de las tres carteras que dirigirá Vox desde este lunes. Aránzazu Simón, Sergio Marco y Luis Biendicho (SGT de Ángel Samper, exconsejero de Agricultura de Vox) concentran todas las miradas y conversaciones para ocupar las dos carteras más técnicas de la ultraderecha en la DGA.

Para la vicepresidencia primera, que si se organiza como en Extremadura deberá aglutinar Desregulación, Servicios Sociales y Familia, se mira a Alejandro Nolasco. Si la lógica se aplica en Vox, su candidato a la presidencia tomará la mayor responsabilidad y en un papel similar al de 2023. El nombre de Nolasco ha llegado a sonar para el puesto de senador autonómico que Vox atesoró con el pacto firmado con el PP.

La ultraderecha tendrá, después de poner cara a sus consejeros y directores generales, que designar al vicepresidente primero de la Mesa de las Cortes y al mencionado senador. Nombres como Santiago Morón o Marta Fernández, expresidenta de las Cortes, suenan para ser gratificados con dos reconocidos sillones como miembros de mayor trayectoria en el partido en las Cortes. La portavocía en La Aljafería, que dejaría Nolasco de entrar en la DGA, parece que recaerá en Carmen Rouco.