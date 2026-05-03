¿Quién es Eva Valle, la nueva consejera de Economía del Gobierno de Aragón?

Eva Valle (Zaragoza, 1974) era la única persona con consejería asegurada, recordaban fuentes populares. La economista fue elegida, y anunciada, por Azcón a mediados de la campaña electoral, con el objeto de "reforzar" la ya de por sí potente área económica del Gobierno que dirige el Partido Popular. No se le ha visto ni en actos de partido ni en la semana del debate de investidura o toma de posesión, por lo que Valle se estrenará en la política aragonesa este lunes en el Consejo de Gobierno. Economista del Estado, la zaragozana ha sido directora de la Oficina Económica del presidente del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy y hasta el pasado verano asesora del Banco de España. Dejó ese papel para dejar "vía libre" a su marido, Alberto Nadal, que es asesor económico de Alberto Núñez Feijóo en la dirección nacional del PP.

Ha sido directora ejecutiva y alterna por España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México en el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. También ha trabajado como directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia del Banco de España. Ha ocupado diversos puestos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda y ha sido asesora del Secretario de Estado de Energía y Pyme.

Entre 2004 y 2009 fue asesora del director ejecutivo por España en el Fondo Monetario Internacional y, posteriormente, subdirectora general adjunta de Asuntos del Sistema Monetario Internacional en el Ministerio de Economía y Hacienda. En enero de 2012 fue nombrada directora del Departamento de Economía Internacional de la Presidencia del Gobierno, y desde septiembre de 2013 era directora general de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

Su último destino ha sido su plaza como funcionaria de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El movimiento de Azcón de anunciar, en una visita al Aeropuerto de Teruel, el nombre de la persona responsable de un área principal en su anterior Ejecutivo autonómico pilló a contrapié a propios y extraños. Un anuncio que obligaba a mover de posición a Mar Vaquero, que será vicepresidenta segunda en este nuevo Gobierno aragonés con las competencias de Presidencia, Cultura y Justicia. Vaquero tendrá un papel más institucional, mientras que Valle gestionará Economía, Competitividad y Empleo. Un área más clásica si se compara a la que tenía Vaquero, que tuvo que lidiar con una "macroconsejería" durante toda la legislatura.

El anuncio también ha dificultado el reparto de poderes, ya que el PP se dejó dos escaños el pasado 8F y ha tenido que reordenar su gabinete presidencial y las áreas a gestionar por las personas que serán más cercanas al presidente durante los próximos cuatro años.