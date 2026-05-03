¿Quién es Luis Biendicho, el nuevo consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón?

Luis Biendicho (Zaragoza, 1965) era uno de los nombres vinculados a las consejerías de Medio Ambiente o Agricultura desde que se dio a conocer el pacto entre PP y Vox. La ultraderecha eligió perfiles técnicos para sus listas electorales y Biendicho, letrado de la comunidad autónoma desde hace 27 años, formaba parte de ese grupo de expertos. El abogado tiene ya experiencia en el Gobierno de Aragón, aunque en un segundo escalón de responsabilidad, ya que fue el secretario general técnico (SGT) de la consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación entre 2023 y 2024, con Ángel Samper (Vox) al frente.

La experiencia con el exconsejero de Vox fue tan breve como los once meses que la ultraderecha decidió durar dentro del Gobierno de Aragón. Biendicho sí es reconocido como alguien con un perfil técnico y que controla la Administración y sus funcionamientos, así como un cargo de influencia directa en la anterior consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ahora se pone al frente de un departamento que tiene, entre otras muchas responsabilidades, la gestión ambiental y la aprobación de expedientes en el Inaga, muchos vinculados a la expansión industrial y económica de las grandes inversiones en la comunidad.

Letrado de la comunidad autónoma de Aragón desde 1999. Fue secretario de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón entre los años 2006 y 2007. Fue el director de la asesoría jurídica del Grupo Aramón Montañas de Aragón entre 2007 y 2015. Fue director de Área Legal de Corporación Empresarial Pública de Aragón y letrado coordinador de Empresas Públicas de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, entre 2015 y agosto de 2023, unas funciones que retomó a partir de agosto de 2024.

Formó parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón como secretario general técnico, desde agosto de 2023 a julio de 2024.