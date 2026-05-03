La “playa de los aragoneses” casi cuelga el cartel de completo: los precios se disparan

En Zaragoza se repite la misma escena cada verano. Coches cargados, neveras en el maletero, sombrillas, niños pequeños –también puede que no tanto– preguntando cuánto falta y poco más de 350 kilómetros de carretera rumbo al cálido mar Mediterráneo. Para miles de aragoneses, las vacaciones tienen un destino casi fijo: la Costa Dorada. Salou, Cambrils o La Pineda son el refugio elegido por muchas familias para escapar de la sofocante asfixia de las capitales y desconectar unos días a apenas dos horas y media de carretera. Incluso la alta velocidad ha mejorado los desplazamientos, con viajes que alcanzan la hora de duración.

La conexión entre Aragón y la costa tarraconense viene de lejos. Generaciones enteras han crecido veraneando allí. Algunos repiten apartamento desde hace décadas y otros buscan hotel cada verano, aunque este año encontrar alojamiento libre para el periodo estival empieza a convertirse en una misión complicada.

Las búsquedas en plataformas como Booking.com muestran que gran parte de la oferta ya está prácticamente agotada para una semana de vacaciones en pleno agosto. Los turistas aragoneses siguen siendo uno de los grandes motores del verano en la zona, junto a los visitantes del País Vasco y, en menor medida, Navarra.

En Salou, uno de los destinos favoritos de los zaragozanos, alrededor del 95% de los hoteles ya no aparecen disponibles para una semana de agosto en las principales plataformas de reservas. Los precios para dos adultos oscilan entre los 700 y los 1.900 euros, dependiendo de la categoría, la cercanía a la playa o si el establecimiento incluye pensión completa.

Si se amplía la búsqueda a apartamentos turísticos, viviendas particulares y otros alojamientos, la ocupación sigue siendo muy alta. Entre el 76% y el 81% ya no está disponible. Aquí el abanico de precios es enorme: desde opciones más económicas entre 600 y 800 euros hasta chalés que alcanzan los 9.000 euros por semana.

Imagen de la playa de Salou abarrotada de gente. / JAUME SELLART

La situación es parecida en La Pineda. Allí, cerca del 74% de los alojamientos ya están reservados para agosto. Encontrar hotel para una semana cuesta entre 1.300 y 2.000 euros para dos personas, mientras que el resto de opciones se mueve entre los 1.000 y los 3.000 euros.

Cambrils tampoco se queda atrás. El 89% de los alojamientos ya no aparece disponibles y los precios parten desde unos 730 euros, aunque las casas y villas más exclusivas llegan a dispararse hasta los 7.000 euros por semana. En hoteles, las tarifas rozan los 1.900 euros.

Presupuesto familiar

En el escenario vacacional, las familias con hijos necesitan aún más presupuesto. Viajar con niños incrementa todavía más la factura. Para una familia de cuatro miembros, con dos adultos y dos menores que ya pagan plaza, los precios se disparan en todos los municipios.

En Salou, alrededor del 80% de los alojamientos ya no está disponible para agosto y las opciones que quedan van desde unos 800 euros hasta 9.000 euros semanales.

En La Pineda, el 78% ya está reservado y los precios oscilan entre 1.000 y 3.700 euros. Cambrils es el municipio con menos disponibilidad: el 90% ya no aparece libre y una semana cuesta entre 1.200 y 7.000 euros.

El verano todavía no ha comenzado oficialmente, pero la Costa Dorada ya se mueve a ritmo de temporada alta. Muchos aragoneses reservan cada vez con más antelación para evitar precios disparados y quedarse sin sitio en los destinos de siempre.

Porque, pese a la subida de precios, la tradición pesa. Y para muchos zaragozanos, el verano sigue empezando cuando aparecen los carteles de Salou, Cambrils o La Pineda en medio de la autovía.